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24 декабря 2019, 17:21

Примерные формы контрактов изменены с учетом требований нового Трудового кодекса - Минтруда

Фото из архива
Фото из архива

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси 20 декабря принял постановление №882 "Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь" в целях реализации отдельных норм закона от 18 июля 2019 года №219-З, которым внесены изменения в Трудовой кодекс. В Министерстве труда и социальной защиты корреспонденту БЕЛТА прокомментировали суть корректировок по вопросам контрактной формы найма.

"Постановлением, прежде всего, скорректированы примерные формы контрактов с учетом норм статьи 2612 Трудового кодекса, определившей сведения и условия, которые в качестве обязательных должны содержаться в контрактах, - пояснили в Минтруда и соцзащиты. - Так, из примерных форм контрактов исключены условия о полной материальной ответственности работников, а также дополнительные основания увольнения, которые ранее предусматривались для работников, с которыми заключены контракты (декрет №29 "О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины").

В соответствии с декретом №5 "Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций" дополнительные основания увольнения получили свое распространение и в отношении работников, которые заняты по иным видам трудовых договоров. Поэтому такие основания перестали являться особенностью контрактной формы найма.

Установлен общий срок выплаты среднего заработка за время трудового отпуска не позднее чем за два дня до начала отпуска (ст.176 Трудового кодекса).

Также скорректированы нормы об обязанности нанимателя ознакомить работника под роспись с оформленными изменениями в трудовых обязанностях, а также создавать условия для ознакомления работника с локальными правовыми актами, затрагивающими его права и обязанности (п.10 ч.1 ст.55 Трудового кодекса).

Реализованы нормы ч.5 ст.2615 Трудового кодекса об установлении единой для всех работников минимальной компенсации при досрочном расторжении контракта в связи с нарушением нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, контракта - в размере трех среднемесячных заработков.

"Корректировки в примерные формы контрактов с руководителем госоргана или организации с лицом, назначаемым на должность и освобождаемым от должности Президентом (постановление Совмина №1055), с госслужащим (постановление Совмина №1271), с временным и антикризисным управляющими (постановление Совмина №344) позволили внести в них точечные изменения с учетом нормотворческих требований", - подчеркнули в Минтруда.

Согласно ч.4 ст.2612 Трудового кодекса примерная форма контракта утверждается правительством. С учетом этого новым постановлением также предусмотрено утверждение примерной формы контракта с руководителем государственной организации (приложение к постановлению Совмина №604). Соответствующее постановление Минтруда и соцзащиты от 22 июня 2007 года №87 будет признано утратившим силу с 28 января 2020 года.

Для целостности и доступности восприятия примерная форма контракта нанимателя с работником (постановление Совмина №1180) изложена в новой редакции.

В вышеуказанные постановления и примерные формы контрактов также внесены иные изменения, которые носят терминологический и редакционно-технический характер.

Согласно ч.4 ст.19 Трудового кодекса в случае изменения законодательства о труде условия трудового договора должны быть приведены в соответствие с законодательством о труде. В связи с этим в данном случае ст.32 Трудового кодекса не применяется. Внесение изменений в контракты осуществляется путем оформления дополнительного соглашения о внесении изменений в заключенные с работниками контракты путем их изложения в новой редакции. Данное мероприятие не является заключением нового контракта и, соответственно, не влечет изменения сроков его действия.

Следует отметить, что согласно изменениям, внесенным в ч.1 ст.18 Трудового кодекса, каждая страница трудового договора и приложений к нему нумеруется и подписывается работником и нанимателем либо уполномоченным им должностным лицом. Данные нормы позволят исключить споры о подлинности содержания контракта и всех его условий, которые содержатся на каждой странице контракта.

Подписание самого контракта с работником будет осуществляться в прежнем порядке, установленном в организации. При этом на подписание каждой страницы контракта и приложений к нему, т.е. на совершение действий технического характера, может быть уполномочено иное должностное лицо нанимателя путем издания соответствующего приказа. Таким образом, контракт с работником может быть подписан непосредственно нанимателем (руководителем организации), а каждая страница контракта, к примеру, уполномоченным в установленном порядке работником кадровой службы.

В Минтруда обратили внимание на то, что постановления Совмина, кроме прочего, приведены в соответствие со ст.33 закона от 19 июля 2010 года №170-З "О государственных секретах", и ст.16 закона от 15 июля 2015 года №305-З "О борьбе с коррупцией".-0-

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