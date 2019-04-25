Примирительная процедура медиации набирает все большую популярность - Генпрокуратура

25 апреля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Примирительная процедура медиации набирает в Беларуси все большую популярность. Она уже активно применяется в хозяйственном и гражданском судопроизводстве, обсуждается возможность расширения практики ее применения в уголовных процессах. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Александр Лашин во время II Международного фестиваля школьников и студентов "Медиация будущего", передает корреспондент БЕЛТА.

Закон о медиации действует в Беларуси с 2014 года и применяется в рамках как хозяйственного, так и гражданского судопроизводства. "В уголовных правоотношениях возможность применения института медиации также не исключена, - сказал Александр Лашин. - Научным сообществом в Беларуси активно ведется дискуссия о введении института медиации в уголовном процессе. Планируется презентация проекта концепции совершенствования юстиции для несовершеннолетних. Она предусматривает введение института медиации в отношении несовершеннолетних в уголовном процессе. Развитие и внедрение медиации в различных сферах общественных отношений даст положительный эффект".

Что касается служб школьной медиации, то Александр Лашин считает, что их развитие будет содействовать формированию безопасной среды в образовательной и воспитательной сферах, гарантировать право и возможность каждого ребенка защитить и отстоять свои интересы, "при этом признавая равное право за своим оппонентом реализовать свои интересы, не нанося ущерб другому".

"Школьная медиация будет являться действенным инструментом защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Конфликт интересов - это неотъемлемая часть жизни. Зачастую он несет разрушительный потенциал. Задача школьной медиации - направить энергию конфликта в созидательное русло, - отметил он. - Медиация в той или иной форме присутствовала в школе и раньше. Всегда в коллективе находился авторитетный подросток, который, не применяя насилия, мог примирить своих друзей-одноклассников. Но если конфликт выходит за рамки детской медиации, возникают другие взаимоотношения, которые зачастую приходится квалифицировать по административному или даже уголовному законодательству".

II Международный фестиваль "Медиация будущего" проходит сегодня в Минске с участием около 200 школьников и студентов из Беларуси и России. Спикерами выступают сами школьники и учащиеся, которые представляют видение школьной медиации, пользу ее применения, эффективные методы выявления проблемных ситуаций и пути разрешения конфликтов. На взрослой секции выступают специалисты с большим опытом практической медиации, представители образовательной среды Беларуси. Завершится фестиваль посадкой ивы - символа форума. Организаторами мероприятия выступили центр "Медиация и право", Белорусский республиканский союз юристов при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси.-0-