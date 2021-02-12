12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приняты резолюция и обращение участников VI Всебелорусского народного собрания, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Текст резолюции перед делегатами и участниками форума зачитал председатель редакционной комиссии Валерий Мицкевич. Затем состоялось голосование.

"Анализ итогов предыдущей пятилетки свидетельствует, что, несмотря на внешние вызовы и ограничения, решения пятого Всебелорусского народного собрания в основном выполнены. Удалось обеспечить рост уровня жизни населения, сохранить безопасность и суверенитет страны. ВВП на душу населения по паритету покупательской способности возрос за пятилетие на 14% и достиг в 2020 году $20,2 тыс. В стране обеспечена стабильная занятость населения, реальная заработная плата выросла более чем в 1,3 раза. Сохранен контроль за ростом цен", - отмечается в резолюции.

Ожидаемая продолжительность жизни достигла 74,5 года, что свидетельствует в том числе о высоком уровне белорусской медицины. Страна занимает 25-ю позицию в рейтинге благоприятных для материнства стран. Каждому предоставлена возможность получить качественное образование. По индексу образования республика входит в топ-30 передовых государств мира.

Снизилась административная и контрольная нагрузка на бизнес. В рейтинге Всемирного банка Doing Business ("Ведение бизнеса - 2020") Беларусь заняла 49-ю позицию среди 190 экономик мира. Вместе с тем остается нерешенным ряд вопросов. Необходим более интенсивный рост ВВП, экспорта и инвестиций.

Не изжит бюрократизм в принятии управленческих решений. Не завершено создание полноценного электронного правительства. Требуются новые стимулы для роста численности населения.

"Шестое Всебелорусское народное собрание постановляет: одобрить основные положения Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы и поддержать ее главную цель: обеспечение стабильности в обществе и роста благосостояния граждан за счет модернизации экономики, наращивания социального капитала, создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации человека. Социальное государство останется неизменным национальным брендом Беларуси", - говорится в документе.

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