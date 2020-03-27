Принятые меры позволили не допустить пикообразного роста числа пациентов с COVID-19 - Минздрав

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принимаемые в Беларуси меры по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 позволили не допустить пикообразного роста числа больных, заявила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Минздрав ответственно заявляет, что сегодня ситуация в стране спокойная, абсолютно контролируемая. Те меры, которые мы приняли, позволили не допустить пикообразного роста (числа заболевших. - Прим. БЕЛТА)", - сказала Елена Богдан.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Наталья Жукова в свою очередь отметила, что система здравоохранения была готова мобилизироваться на случай подобных инфекций. В Беларуси сохранилась система эпиднадзора. В каждом районном, городском, областном центре гигиены есть врачи-эпидемиологи, которые занимаются в частности инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем. Имеется опыт наблюдения за контактами пациентов с корью.

В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии много лет существует отдел особо опасных инфекций - подразделение, которое занимается вопросами профилактики на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с инфекционными заболеваниями. Это касается лихорадки Эбола, лихорадки Западного Нила, бешенства и др. "Небольшое подразделение находится в режиме ожидания", - отметила Наталья Жукова. В преддверии Европейских игр в Минске проводились учения. Тогда же были закуплены капсулы для транспортировки пациентов с особо опасными инфекциями, защитные костюмы.

Вместе с тем Минздрав призывает и самих белорусов проявлять сознательность. "Мы уже давно рекомендовали гражданам не покидать пределы страны. Если человек все же принимает решение этим пренебречь, просим его подумать о здоровье граждан нашей страны и (по возвращении. - Прим. БЕЛТА) принять меры по самоизоляции", - добавила Елена Богдан.

Любой человек, который возвращается в страну, в первую очередь должен позаботиться о своих близких, особенно старшего возраста, сократив свои контакты. Медработники регулярно будут обзванивать таких людей и уточнять состояние здоровья. "Если вернувшихся из-за границы что-то беспокоит, необходимо обратиться в территориальную поликлинику", - отметила Елена Богдан. Если возникшие симптомы не указывают на коронавирусную инфекцию, медик придет на дом. В противном случае выедет специальная бригада скорой медпомощи для госпитализации в медучреждение.

Что касается информирования о ситуации с COVID-19 в стране, Минздрав и впредь будет сообщать данные с периодичностью раз в несколько дней. Это связано с отсутствием лавинообразного роста новых случаев заражения коронавирусом, подчеркнула Елена Богдан.

В Беларуси выздоровели 32 зараженных коронавирусом "На сегодня уже выписаны или готовятся к выписке 32 пациента. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат, в процессе наблюдения и лечения получены отрицательные результаты тестов", - отметили в пресс-службе Минздрава.

Сегодня белорусские специалисты наряду с представителями других стран приняли участие в еженедельной видеоконференции под руководством директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге. Обсуждались текущее положение с заболеваемостью, принимаемые меры, даны рекомендации каждой конкретной стране.-0-