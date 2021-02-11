Принятые на прошлом ВНС решения позволили белорусской армии сделать значительный шаг вперед - Муравейко

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятые на прошлом Всебелорусском народном собрании решения позволили белорусской армии сделать значительный шаг вперед. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - начальник главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-майор Павел Муравейко, выступая на VI ВНС, передает корреспондент БЕЛТА.

"Историческая память белорусского народа не приемлет войн: слишком дорого они нам обошлись. Мы не хотим повторения человеческих трагедий и делаем все, чтобы обеспечить мир. К сожалению, сегодня на планете наметились тенденции к пересмотру современной карты мира путем разжигания внутренних противоречий и конфликтов. Цель - сместить неугодные правительства и разделить сферы влияния. Глобалисты, пытающиеся взять контроль над миром, и их прикормленные исполнители вывели народы на улицу, скрыв от людей истинные цели и назначение своих действий, - заявил Павел Муравейко. - В условиях передела мира военная сила не утратила своего значения. Ни одно из государств не отказалось от развития своих военных структур, оснащения их современным вооружением и техникой. В такой обстановке пристальное внимание к готовности и способности вооруженных сил защитить страну является объективной необходимостью".

По его словам, решения, принятые на прошлом Всебелорусском народном собрании, позволили армии сделать значительный шаг вперед.

"Оптимизирована система управления, увеличен боевой компонент войск, на вооружение поступили самые современные образцы. Эффективные меры предприняты для совершенствования коллективной обороны с нашими союзниками. Все это гарантирует спокойную жизнь и мирный труд белорусского народа. Вместе с тем существует ряд проблемных аспектов, которые требуют решения уже в ближайшей перспективе", - обратил внимание Павел Муравейко.

Он считает необходимым учитывать, что военные опасности по периметру границ Беларуси и внутри страны постоянно трансформируются. "Нельзя игнорировать объективные факты, что отдельные страны-соседи становятся инструментом реализации стратегических интересов своих заокеанских патронов, попутно пытаясь решить национальные проблемы за счет белорусов. Растут и иные военные угрозы. Среди них международный терроризм, развитие наемничества в лице частных военных компаний, информационные операции. Эти и другие процессы - сигнал для нас о необходимости пересмотреть концепцию национальной безопасности. За 10 лет все ее положения уже выполнили предназначенную функцию", - считает заместитель начальника Генштаба ВС.

"Нарастание военной активности у наших границ, двойные стандарты, беспрецедентное давление и санкции объективно ставят препятствия нашему стремлению к нейтралитету, которое закреплено в Конституции. Эти препятствия вынуждают нас защищать наши национальные интересы во всех сферах безопасности. В современном мире обеспечить свою военную безопасность в одиночку не в состоянии даже геополитические гиганты. Поэтому Беларусь делает ставку на коллективную оборону, активно продвигает мирные инициативы во всех межгосударственных объединениях и союзах", - отметил Павел Муравейко.

Он подчеркнул, что пока не созданы условия, которые бы обеспечивали нейтральный статус Беларуси. "До их достижения выбор коллективной обороны в качестве стратегического ориентира является необходимым и требует закрепления в Конституции. Это заложит крепкий правовой фундамент для долгосрочных и эффективных проектов по обеспечению безопасности страны, придаст импульс в сотрудничестве с дружественными государствами", - высказал мнение заместитель начальника Генштаба ВС.-0-

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