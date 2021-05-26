Принятые в Беларуси меры по борьбе с курением в течение 40 лет спасут более 116 тыс. жизней - ВОЗ

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятые в Беларуси меры по борьбе с курением в течение 40 лет спасут более 116 тыс. жизней, сообщил журналистам координатор программ по общественному здравоохранению Странового офиса ВОЗ в Республике Беларусь Валентин Русович, передает корреспондент БЕЛТА.

Что касается мер по снижению потребления табака в Беларуси, есть большой прогресс, отметил Валентин Русович. В качестве примера он привел запрет на курение в закрытых помещениях. С 2019 года в Беларуси запрещено курить в кафе, ресторанах, гостиницах, поездах дальнего следования. "По оценкам ВОЗ, в течение 40 лет это спасет более 116 тыс. жизней - в результате как отказа от курения, потому что это неудобно, так и снижения вреда от пассивного курения", - отметил координатор программ.

В стране запрещена реклама, открытая выкладка сигарет в местах продаж. "Сейчас мы не видим сигареты над кассами. Это тоже вносит свои дополнительные несколько процентов в снижение общего распространения курения", - считает Валентин Русович.

Вместе с тем есть меры, которые пока не задействованы в полном объеме, но которые являются самыми эффективными. Речь идет о повышении акцизов на табачные изделия. По оценке представителя ВОЗ, минимально сигареты в Беларуси должны стоить в два раза больше. Часть дополнительно заработанных денег правительства обычно пускают на программы прекращения курения - консультирование и применение никотинозаместительной терапии.

"Повышая акцизные налоги на табак (а самая дорогая пачка сигарет в мире сейчас в Австралии - около $20), правительство предлагает всем, кто хочет бросить курить, бесплатную помощь, включая никотинозаместительные продукты. Все эти усилия могут привести к тому, что до 7% курильщиков ежегодно смогут отказываться от курения", - сказал координатор программ.

Он также заметил, что половина курильщиков умирает преждевременно (с точки зрения ВОЗ преждевременно - в возрасте до 70 лет) от табака. Большая часть людей погибает от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, связанных с курением. Кроме того, большая доля курильщиков умирает от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

"Если человек умирает в 71 год, например, от рака мочевого пузыря, он не войдет в статистику преждевременной смертности, но это не значит, что вторая половина курильщиков сможет избежать последствий употребления табака и сигарет", - подчеркнул Валентин Русович. Более того, по его словам, каждый десятый погибает от пассивного курения.-0-