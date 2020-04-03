Принятые в Беларуси меры позволили предупредить 840 случаев коронавируса в день - Минздрав

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятые в Беларуси меры позволили предупредить 840 случаев коронавируса в день, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ситуация остается контролируемой. Принимаемые нами с 20-х чисел января меры, как рассчитали наши эпидемиологи, позволили предупредить на сегодня 840 случаев в день", - сказала Елена Богдан.

Речь идет о мерах, направленных на выявление пациентов с коронавирусной инфекцией, их контактов и госпитализацию контактов первого уровня, а также на проведение противоэпидемических мероприятий на всей территории страны. Иначе, как отметила замминистра, в плане эпидемиологической обстановки Беларусь ничем бы не отличалась от соседних стран, где сложилась напряженная ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

В Беларуси на сегодня зарегистрирован 351 случай коронавирусной инфекции. Ситуация остается контролируемой.-0-

В Беларуси зарегистрирован 351 случай коронавирусной инфекции Один случай есть в Брестской области, два - в Могилевской. В Витебской области зарегистрировано 89 случаев, в Гомельской - 13, в Гродненской - шесть. В Минске выявлено 190 случаев коронавирусной инфекции, в Минской области - 50.

Несколько белорусских тест-систем на коронавирус проходят клинические испытания "Тестов у нас достаточно для контроля за ситуацией", - подчеркнула заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

Ситуация в Витебске контролируемая, угрозы здоровью жителей нет - Минздрав "Анализ ситуации в Витебске, в том числе по заболеваемости, позволяет утверждать, что на сегодня ситуация контролируемая. Угрозы здоровью жителей нет", - сказала заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

Китай направит в Беларусь еще три борта с медицинской гуманитарной помощью По словам заместителя министра здравоохранения Беларуси Бориса Андросюка, гуманитарная помощь будет прибывать траншами. Первый уже доставлен. Следующий собирает посольство.