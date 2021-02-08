Принцип анонимности соблюдался на всех этапах проведения социсследования - аналитик БИСИ

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принцип анонимности однозначно соблюдался на всех этапах проведения масштабного социологического исследования, которое проводилось перед Всебелорусским народным собранием. Об этом рассказала журналистам аналитик Белорусского института стратегических исследований Екатерина Речиц, передает корреспондент БЕЛТА.

"Принцип анонимности однозначно соблюдался на всех этапах проведения исследования. Участники проведения опроса (те, кто задавал вопросы респондентам. - Прим. БЕЛТА) не знали, в какие центры их направят, не знали объект исследования, не знали своих респондентов. Это было своего рода неожиданностью как для них (то есть принцип случайности работал в полной мере), так и для самих респондентов, - они ведь тоже не знали, что к ним приедут и спросят их мнение", - отметила специалист.

По ее словам, анкеты сразу после проведения опроса запечатывались в конверт и никто, даже из команды, которая проводила опрос в конкретной организации, не видел ответов респондентов. "Никакие личные данные респондентов на конверты не ставились. Социологи всех предупреждали, что никаких фамилий, имен, названий предприятий, районов не будет. То есть абсолютная анонимность на всех этапах", - подчеркнула Екатерина Речиц.

В качестве интересной детали проведения опроса эксперт обратила внимание на реакцию респондентов. "Первой реакцией людей было легкое изумление, потому что буквально позавчера глава государства сказал, что, возможно, к вам приедут социологи и спросят ваше мнение, и тут уже нежданно-негаданно к людям подходят и говорят, что именно вам довелось участвовать в опросе", - отметила она.

"Для них это честь, что их мнение спросили. Они смотрели вопросы, старались вдумчиво отвечать, понимая всю важность ответов. По завершении опроса у людей было чувство благодарности, ведь мнение каждого важно", - сказала Екатерина Речиц.-0-