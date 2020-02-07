Принцип процессуальной экономии планируется закрепить в едином ГПК

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принцип процессуальной экономии планируется закрепить в едином Гражданском процессуальном кодексе (ГПК), сообщила корреспонденту БЕЛТА судья Верховного суда Римма Филипчик.

Юридическое сообщество Беларуси широко обсуждает вопросы унификации гражданского процессуального и хозяйственного процессуального законодательства. В связи с этим актуален вопрос подготовки проекта единого Гражданского процессуального кодекса.

"Эта тема непосредственно связана с обсуждением вопроса о принципе процессуальной экономии, который, как нам думается, является одним из основополагающих для гражданского судопроизводства, - отметила Римма Филипчик. - Принцип процессуальной экономии в действующем Гражданском процессуальном кодексе прямо не закреплен. Он, конечно, закреплен в отдельных статьях через задачи судопроизводства, но отдельной нормы нет. При разработке проекта кодекса (единого Гражданского процессуального кодекса. - Прим. БЕЛТА) стоит задача включить этот принцип как отдельный".

В то же время суды уже сегодня стараются применять этот принцип на практике, рассматривая гражданские дела с наименьшим количеством откладываний, приостановлений. По сути, схема такова: проводится предварительное судебное заседание, назначается рассмотрение дела по существу, рассматривается в первом (оно же и завершающее) судебном заседании и выносится соответствующее решение. Если во время первого заседания были выслушаны стороны, исследованы все приведенные доказательства и суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения, в этом случае наиболее эффективно использовано время всех участников процесса, действительно работает принцип процессуальной экономии.

В случае если стороны, к примеру, заявляют ходатайство приостановить производство по делу для представления дополнительных доказательств или кто-то из свидетелей не является для допроса, у суда возникает необходимость приостановить, отложить или объявить перерыв в судебном заседании. Будет проведено еще одно или несколько. "Это не повлияет на законность судебного постановления, но повлияет на финансовое положение каждого из участников процесса. А если мы говорим, допустим, о рассмотрении дел, вытекающих из трудовых правоотношений, когда поставлен вопрос о восстановлении на работе и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула? Эти суммы до вынесения решения увеличиваются. И это не говоря о моральной стороне вопроса", - отметила судья Верховного суда.

Правомерно и то, что сокращение времени не должно идти в ущерб исследованию доказательств. В ситуации, когда необходимо дополнительно допросить свидетелей или дать возможность сторонам представить дополнительные доказательства, это делается для постановки законного, обоснованного решения. Поэтому судьям очень важно применять все принципы процессуального права в совокупности, что позволяет обеспечивать эффективность судопроизводства, защиту прав и законных интересов граждан, юрлиц, считает Римма Филипчик.

В Минске сегодня прошел круглый стол "Принцип процессуальной экономии как гарантия эффективности судопроизводства по гражданским и экономическим делам". Участники обсудили международные стандарты эффективности судопроизводства по гражданским и экономическим делам, изучили инструменты процессуальной экономии в судебной и арбитражной практике Европейского Союза. На дискуссию выносился также вопрос об эффективности норм и институтов Хозяйственного процессуального кодекса Беларуси в контексте разработки единого процессуального кодекса. Немаловажным было изучение современных проблем повышения эффективности судопроизводства по гражданским и экономическим делам и поиск пути их решения.

Выработанные предложения и рекомендации экспертов и практиков, полученные во время круглого стола, будут представлены разработчикам законопроекта для дальнейшего рассмотрения и разрешения существующих коллизий при рассмотрении гражданских и экономических дел.-0-