Принуждение в интеграционных процессах приводит к центробежным силам и разногласиям - аналитик БИСИ

27 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Принуждение и недоговоренности в интеграционных вопросах приводят к разногласиям и возникновению центробежных сил. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

"Беларусь на протяжении последних лет активно продвигала тему именно экономической интеграции в рамках ЕАЭС, в том числе с соблюдением интересов стран Союзного государства. Это наиболее оптимальный вариант интеграции. Не раз говорилось, что иная форма - принуждение - в интеграционных процессах будет вести к центробежным силам", - отметил эксперт. Он подчеркнул, что из-за недоговоренностей в конечном счете возникают разногласия и даже дезинтеграция.

"Поэтому белорусская позиция по продвижению экономической составляющей в интеграционных процессах сегодня наиболее приемлема и современна. Она отвечает интересам каждой из стран как ЕАЭС, так и Союзного государства", - отметил Алексей Авдонин.

Еще одна тема, активно продвигаемая Беларусью, - отсутствие в ЕАЭС единых подходов и понимания свободы передвижения товаров и услуг. Существующие преграды ограничивают возможности создания свободного рынка. Эксперт отметил, что для развития интеграции важны равные условия для всех стран-участниц. По его словам, сейчас нужно не замалчивать проблемы, а активно их обсуждать. Решение вопросов позволит укрепить интеграционный рынок, защитить его от мировых потрясений.

Говоря о том, как наша страна может использовать председательство в Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича, аналитик отметил: такая должность, в первую очередь, предусматривает решение вопросов в интересах не только Беларуси, но и всего ЕАЭС. "Для нас важно прежде всего решение вопросов, связанных со свободным рынком, создание приемлемых финансовых схем для того, чтобы товары всех стран - участниц союза продавались. Одновременно необходимо заботиться о защите рынка ЕАЭС от поступления извне низкокачественной продукции, а также демпинга", - подчеркнул эксперт.

Немало обсуждений в СМИ вызвали разногласия с поставками энергоносителей в Беларусь из России. Пример таких двусторонних отношений, по словам Алексея Авдонина, вызвал вопросы у других стран - участниц ЕАЭС о том, как им выстраивать отношения с Россией. "Российской Федерации важно сейчас демонстрировать готовность к поиску оптимальных для обеих сторон решений", - отметил он.

Как сообщалось, вопросы интеграции, дальнейшего развития ЕАЭС обсуждались сегодня на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем.-0-