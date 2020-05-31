Приоритет летней оздоровительной кампании - безопасность детей - Болбатовский

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приоритет летней оздоровительной кампании - безопасность детей, заявил в программе "Неделя" в эфире телеканала СТВ директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, сообщает БЕЛТА.

"Приоритет, на который сегодня будет направлена вся деятельность в период летней оздоровительной кампании - обеспечение безопасности детей. Будет увеличена продолжительность профильных круглосуточных лагерей до 15 суток. Соответственно, пропорционально будет увеличен размер дотаций, чтобы увеличение цены не легло на плечи родителей - рассказал Геннадий Болбатовский. - В отборе персонала, конечно, будут принципиальные изменения. Помимо справок о том, что здоровы и отсутствие контактов, необходимо будет еще получать справку об отсутствии контактов с инфекционными больными COVID-19 и контактами первого уровня. Будет проводиться режим самоизоляции на протяжении пяти суток для персонала лагерей, который будет работать непосредственно с детьми".

Кроме того, будет введена обязательная дезинфекция, увеличено количество обработок. "Будет введен масочно-перчаточный режим для персонала пищеблоков, официантов, врачебного персонала. Ну и, конечно же, на медработников дополнительная будет нагрузка, потому что ежедневно нужно будет проводить термометрию и постоянно проводить контроль за состоянием здоровья детей и работников", - отметил директор центра.-0-.