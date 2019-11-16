Приоритет - законность выборов, и он несовместим с помехами работе комиссии - мнение

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законность процесса выборов должна быть совместным приоритетом в работе избирательной комиссии и наблюдателей, мешать друг другу недопустимо. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА наблюдатель от Федерации профсоюзов Беларуси Алексей Свядыш, который работает на участке №599 в столичной СШ №73.

"У нас на участке сложился хороший диалог с председателем комиссии - мы понимаем, что нацелены на то, чтобы выборы прошли успешно и в соответствии с законом. Я считаю, что чинить помехи со стороны наблюдателей недопустимо", - сказал Алексей Свядыш.

По его словам, явка на досрочном голосовании средняя, пенсионеров немного, преобладают люди трудоспособного возраста и молодежь. "Люди идут в основном подготовленные, знают процедуру. И немало таких, кто заранее ознакомился с программами кандидатов. Когда человек не задерживается у стенда с информацией о кандидатах и не проводит много времени в кабинке - значит, с выбором он уже определился и знает, за что в жизни голосует. Такая сознательность радует", - отметил Алексей Свядыш. В целом он отметил доброжелательную обстановку на участке. Члены комиссии нередко знают избирателей в лицо, да и сам наблюдатель за 35 лет жизни и работы в Первомайском районе многих местных жителей узнает.

"В период моего дежурства не было скандалов или каких-то провокаций. У меня только приятные впечатления", - заключил Алексей Свядыш.

В Минске создано 707 участков. Проголосовать на них досрочно можно по 16 ноября включительно. Основной день выборов в Палату представителей - 17 ноября.-0-