Приоритетные задачи внутренних войск определяются исходя из обстановки - Карпенков

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приоритетные задачи внутренних войск определяются исходя из обстановки. Об этом сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Николай Карпенков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Спектр задач внутренних войск очень широк, и к их выполнению мы готовы. Выделить какую-то особую будет, наверное, неправильно. Приоритетные задачи определяются исходя из обстановки", - отметил Николай Карпенков.

Внутренние войска обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность, участвуют в территориальной обороне, охране исправительных учреждений, занимаются конвоированием осужденных и их поиском в случае побегов, обезвреживают взрывоопасные предметы, неразорвавшиеся боеприпасы и самодельные взрывные устройства, а также охраняют особо важные объекты и специальные грузы.

Одной из наиболее важных задач внутренних войск является охрана Белорусской атомной электростанции. "Задачи по обеспечению безопасности данного объекта выполняют военнослужащие, которые проходят не только общий отбор во внутренние войска, но и определенное психологическое тестирование для этой работы. Оцениваются их профессиональная пригодность по охране БелАЭС. Там очень хороший сформировавшийся коллектив, профессиональные офицеры, которые имеют большой опыт службы во внутренних войсках, и, конечно, отбору личного состава они уделяют большое внимание. Военнослужащие, которые приходят служить в данный батальон, заступают в наряды, караулы, поэтому должны быть бдительными и добросовестно относиться к службе", - сказал замминистра.

Николай Карпенков добавил, что сегодня большое внимание уделяется вопросам управления. "Каждый год идет процесс усовершенствования внутренних войск, мы берем на вооружение новое оружие и специальные средства, а также закупаем специальную технику. В этом году акценты были сделаны на дооснащении, дозакупку самых современных спецсредств. Самое большое внимание на данный момент уделяется вопросам управления для того, чтобы при выполнении боевых задач мы быстро принимали решения, оценивая обстановку, быстро доводили план действий, что необходимо тому или иному подразделению выполнить", - рассказал он.

Замминистра отметил, что вопросы слаженности действий внутренних войск являются первостепенными. "Для этого приобретены две новые командные штабные машины, которые могут работать в любых условиях, в любой местности. Подразделение специального назначения СОБР вооружено самым современным и самым передовым оружием, какое только на данный момент есть в мире, и все новое, что появляется, мы приобретаем и внедряем. Это благодаря особой заботе главы государства об органах внутренних дел, о подразделении специального назначения, чтобы мы могли выполнить задачу любой сложности, которая перед нами будет поставлена для обеспечения порядка, сохранения суверенитета нашего государства. Все наши действия нацелены на обеспечение мира, стабильности и спокойствия в нашей стране", - подчеркнул Николай Карпенков.

18 марта исполняется 103 года со Дня образования внутренних войск МВД Беларуси.-0-

Сотрудники внутренних войск в 2020 году обезвредили около 25 тыс. взрывоопасных предметов