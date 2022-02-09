Приоритеты научно-технического развития ЕАЭС планируется утвердить в 1-м квартале 2022 года

9 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Приоритеты научно-технического развития в Евразийском экономическом союзе планируется утвердить в первом квартале текущего года. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Ия Малкина отметила, что в соответствии со стратегией развития евразийской экономической интеграции до 2025 года Департамент макроэкономической политики ЕЭК опубликовал доклад о проведенном мониторинге технологических разработок инновационных компаний ЕАЭС. Он показал: сегодня расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в странах ЕАЭС сопровождаются очень низкой экономической отдачей. "Очевидно, что модель инновационного технологического развития нужно менять", - указала она.

В ходе исследования проводились опросы компаний стран ЕАЭС и экспертного сообщества. На их основе авторы исследования сформулировали предложения по основным направлениям инновационной технологической политики стран ЕАЭС. В их числе - создание совместных площадок (по примеру европейских технопарков), которые будут выступать в качестве базы для реализации совместных проектов, развивающих кооперацию и способствующих выходу на внешние рынки, разработка единой суверенной цифровой экосистемы ЕАЭС на базе собственной цифровой инфраструктуры (микропроцессоров, средств разработки программного обеспечения, самого программного обеспечения, сетей передачи данных и т.д.). "Такая экосистема должна стать основной для безопасной коммуникации в критически важных для развития интеграции сферах деятельности", - пояснила представитель ЕЭК.

Кроме того, предложено осуществлять разработку регулярных рамочных программ финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на наднациональном уровне.

"К наиболее перспективным авторы исследования относят следующие направления: ряд производств машиностроения (таких как специализированное машиностроение, автомобилестроение, включая электротранспорт, станкостроение, авиационная и ракетно-космическая промышленность, энергетическое машиностроение, включая атомное, электротехническая промышленность, железнодорожное машиностроение, судостроение); химию и нефтехимию, включая фармацевтику; металлургию; производство строительных материалов; промышленные цифровые платформы; технологии здравоохранения и биологической безопасности и другие", - перечислила представитель ЕЭК.-0-