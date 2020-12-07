Приоритеты премии "Лидер потребительского рынка -2020" - экологичность и эффективность производства

Одними из основных критериев отбора лауреатов премии "Лидер потребительского рынка – 2020" в этом году будут экологичность и эффективность производства, заявил председатель оргкомитета премии, руководитель Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин. По его словам, очень важно и нужно поощрять производителей, которые не только выпускают качественные товары, но и делают это экономически эффективно и с минимальным воздействием на окружающую среду.

Как полагает заведующий кафедрой математического моделирования экономических систем АПК Белорусской государственной сельскохозяйственной академии доктор экономических наук, доцент Владимир Буць, "для роста производства и достижения лидерства на потребительском рынке требуется структурная перестройка экономики на основе новых технологий и материалов, значительно превосходящих по своим технико-экономическим параметрам существующие".

"Приоритетные вопросы современного производства – это ресурсосбережение и охрана окружающей среды, что требует переработки вторичных отходов, развития циркулярной экономики, – полагает экономист. – В структуре издержек производства и реализации продукции во многих отраслях наибольший удельный вес занимают материальные затраты. Значит, экономия материальных ресурсов – это важнейший источник оптимизации издержек".

Церемония вручения Республиканской премии "Лидер потребительского рынка – 2020" состоится 9 декабря в столичном Президент-отеле. Премия учреждена группой компаний "МЕДИА ПАРТНЕР" в 2015-м и в этом году будет вручена в шестой раз.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить на сайте www.mybest.by.

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