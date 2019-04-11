Приоритеты развития Союзного государства в образовании обсуждены в Москве

11 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Совместное заседание коллегий Министерства образования, ГКНТ Беларуси и Министерства науки и высшего образования, Минпросвещения России состоялось 11 апреля в Москве. Обсуждены приоритетные направления и первоочередные задачи развития Союзного государства на 2018-2022 годы в сфере образования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре Минобразования Беларуси.

Накануне заседания коллегии в узком составе встретились министр образования Игорь Карпенко, председатель ГКНТ Александр Шумилин, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, руководитель Минпросвещения Ольга Васильева. "В ходе встречи отмечалось, что проводимая в тесном взаимодействии последовательная работа над приоритетными направлениями и первоочередными задачами формирования общего образовательного пространства и молодежной политики в Союзном государстве уже привела к достижению значимых успехов.

Созданная нормативная база в целом позволяет обеспечить для граждан Беларуси и России реализацию их прав на доступное и качественное образование", - отметили в пресс-центре.

Белорусские и российские учреждения образования устанавливают прямые связи, обмениваются опытом по совершенствованию управленческой и образовательной деятельности. Повышается академическая мобильность обучающихся, ученых и педагогов, выполняются совместные научные исследования. Активно реализуются двусторонние и многосторонние проекты. Отдельные образовательные мероприятия Союзного государства обрели статус ежегодных, обратили внимание в пресс-центре Минобразования.

В последние годы в обеих странах интенсивно внедряются цифровые технологии. Успех в решении экономических и социальных проблем начинает определяться достижениями в этой области и зависит от степени сформированности общей инновационной, наукоемкой, конкурентоспособной среды, наличия мощного интеллектуального потенциала, отметили в министерстве. "В связи с этим сфера образования также будет реагировать на изменения и перестраиваться в соответствии с появлением новых запросов общества. Общее образовательное пространство Союзного государства требует дальнейшего постоянного внимания и взаимного партнерского сотрудничества, выработки новых, согласованных и перспективных направлений работы в области образования", - резюмировали в Минобразования Беларуси.-0-