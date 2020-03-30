Приостановлено действие лицензии агентства недвижимости "Готовые решения"

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции приостановило действие лицензии риелторской организации ООО "Готовые решения", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

В феврале организации было вынесено предписание об устранении нарушений лицензионных требований и условий, которые выявлены при рассмотрении обращений потребителей. Нарушения заключались в том, что агентство не соблюдало Правила осуществления риелторской деятельности в Беларуси. Среди них нарушение порядка оформления и регистрации договоров на оказание риелторских услуг, заключаемых с потребителями, обратившимися за помощью в найме жилья.

В связи с неустранением нарушений действие лицензии агентства недвижимости приостановлено с 30 марта по 30 мая 2020 года. В Министерстве юстиции обратили внимание, что в этот период организация не имеет права осуществлять риелторскую деятельность.

Для расторжения заключенных с ООО "Готовые решения" договоров на оказание риелторских услуг потребителям следует обращаться в указанную организацию.-0-