Приостановлено оформление в пункте пропуска "Привалка"

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оформление в пункте пропуска "Привалка" приостановлено в обоих направлениях сегодня с 16.00, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет.
В связи с загоранием леса в районе населенного пункта Криничное Гродненского района перекрыта автодорога Р42 Гродно - Гожа - граница Литовской Республики.
О возобновлении работы пункта пропуска будет сообщено дополнительно.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3495 BYN
|2.348 BYN
|2.357 BYN
|USD
|2.0944 BYN
|2.098 BYN
|2.102 BYN
|RUB
|3.2757 BYN
|3.272 BYN
|3.28 BYN