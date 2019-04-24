Приостановлено оформление в пункте пропуска "Привалка"

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оформление в пункте пропуска "Привалка" приостановлено в обоих направлениях сегодня с 16.00, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет.

В связи с загоранием леса в районе населенного пункта Криничное Гродненского района перекрыта автодорога Р42 Гродно - Гожа - граница Литовской Республики.

О возобновлении работы пункта пропуска будет сообщено дополнительно.-0-