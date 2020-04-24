Природа возвращает свое

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 24 апреля 2020
Минск Облачно с прояснениями +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:25 Белорусские гандболисты получили право сыграть на ЧМ-2021 Спорт
18:05 Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая Калейдоскоп
18:02 Белорусский Красный Крест ищет волонтеров-водителей Общество
18:02 Препарат для лечения коронавируса, реагенты и респираторы поставят в Беларусь из Китая 25 апреля Общество
17:58 "Белпочта" временно изменит условия приема внутренней ускоренной почты Общество
17:57 Главы государств СНГ обратились к мировой общественности в связи с 75-летием Великой Победы Общество
17:56 Стационары и поликлиники в большие выходные будут работать - Минздрав Общество
17:52 ВОЗ открыла новую инициативу международного сотрудничества в борьбе с пандемией В мире
17:50 Посадки деревьев, установка памятных знаков - как в Минске пройдет субботник Регионы
17:49 Беларусь и Украина продолжают подготовку к форуму регионов в Гродно Политика
17:43 Сеть АЗС "Газпромнефть" в Беларуси запустила акцию "Drive Cafe. Вкусно как дома" для сотрудников скорой помощи Общество
17:42 Правительство изменило порядок взимания платы за проезд по платным дорогам Общество
17:40 Минздрав указал на недопустимость спекуляций непроверенными данными по COVID-19 Общество
17:35 Правительство расширило список заготовителей для предоставления субсидии на уплату процентов по кредитам Экономика
17:35 ФОТОФАКТ: В Германии прошла акция против закрытия ресторанов В мире
17:31 Департамент охраны МВД передал минской больнице 1 тыс. защитных костюмов Общество
17:31 Карпенко: новое общежитие ГрГУ им.Янки Купалы важно сдать до начала учебного года Регионы
17:28 "Белпочта" определила график работы отделений на длинных выходных Общество
17:19 В Беларуси внесены изменения в сфере оценочной деятельности Президент
17:07 Выставка к 75-летию образования ООН открылась в Национальном историческом музее Афиша
17:02 В Ленинском районе Минска заложили Аллею Победы из 75 дубов Регионы
16:56 Студенты БГУ привели в порядок захоронение Героя Советского Союза Владимира Коргузалова Регионы
16:52 КГК передал докшицким медикам защитные костюмы Регионы
16:46 Медики призывают белорусов воздержаться от посещения кладбищ на Радуницу Общество
16:43 Взрыв газа произошел в жилом доме в Краснодаре В мире
16:37 В системе здравоохранения достаточно ресурсов для лечения пациентов с COVID-19 - Минздрав Общество
16:34 В Оршанском районе слесарь похищал продукцию сельхозпредприятия Происшествия
16:33 Акции и марафоны в поддержку медиков придают им дополнительные силы - депутат Общество
16:31 Беларусь ожидает скорого поступления экспериментального препарата для лечения пациентов с COVID-19 Общество
16:25 Минздрав о ситуации в Витебске: на протяжении нескольких последних дней идет снижение Регионы
Все новости
Все новости
Общество
24 апреля 2020, 17:56

Природа возвращает свое

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Здесь в пойме Припяти и ее притоков, среди лесов, болот и озер, в зоне отселения находятся более 90 деревень, на десятки километров простираются заповедные просторы. Что сейчас происходит в этом уникальном природном уголке, в котором после ухода человека сформировалась особенная среда?

Об этом в канун очередной годовщины аварии на ЧАЭС рассказывает заместитель директора по научной работе ГПНИУ «Полесский радиационно-экологический заповедник» кандидат сельскохозяйственных наук Максим Кудин.

Максим Кудин
Максим Кудин

На передовой

– Заповедник организован более 30 лет назад в зоне радиоактивного загрязнения трех наиболее пострадавших районов Беларуси – Брагинского, Наровлянского и Хойникского. Для науки он – уникальная естественная лаборатория для изучения воздействия ионизирующего излучения на живые организмы, процессов миграции и перераспределения радионуклидов между природными экосистемами. Вместе с тем мы отмечаем факт природного богатства и уникальной красоты заповедных мест. Отсутствие человека, высокий уровень биоразнообразия превратили их в крупный резерват сохранения флоры и фауны Европы.

...Радиационно-экологический заповедник имеет сильную научную базу в отселенной деревне Бабчин Хойникского района, что в 60 километрах от Чернобыльской атомной. Есть у ученых и своя «передовая». Это – станция в еще одной отселенной деревне – Масаны. Она в 12 километрах от ЧАЭС. Научные силы, работающие «вахтовым методом», распределяются так: 40 человек отправляются в Бабчин, позже 11 из них едут в Масаны. Кроме исследователей вахту в зоне несут десятки других специалистов – всего 730 человек.

– Сегодня, как и три десятка лет назад, наша главная цель – предотвращение переноса радионуклидов на сопредельные территории, радиационно-экологический мониторинг, изучение влияния радиации на природу и животных, разработка способов защиты и планирования хозяйственной деятельности на территориях радиоактивного загрязнения. Изучаем почву, флору и фауну в ближней от АЭС зоне. Ее исследования нужны для объективной оценки радиационной обстановки, поиска способов реабилитации земель, выведенных из хозяйственного использования.

Шаг за шагом

Мы спросили у ученого о том, когда жители выселенных деревень смогут вернуться на малую родину.

– Таких шансов пока нет. На территории заповедника находится 30 % цезия-137, 73 % стронция-90 и 97 % изотопов плутония, выпавших на Беларусь. Основная часть долгоживущих радионуклидов – в 30-километровой зоне отчуждения. Обратите внимание, природа здесь загрязнена в том числе трансурановыми изотопами с большими периодами полураспада: плутония-238 – 87,7 года, плутония-239 – 24 110 лет, плутония-240 – 6564 лет, плутония-241 – 14,4 года, америция-241 – 433 года. Особенность ближней зоны Чернобыльской АЭС – наличие в почве «горячих» частиц (ядерного топлива и его продуктов, «спекшихся» на обломках реактора, частицах пыли и т.п.). Так что еще десятки тысяч лет зоне быть заповедной.

– Можем ли мы рассчитывать на появление новых технологий, способных очистить загрязненную радиацией территорию?

– Если бы было все так просто, мы бы не нуждались в работе десятков организаций, занимающихся изучением последствий радиоактивного загрязнения среды, – отмечает эксперт. – К сожалению, здесь метод ремедиации (восстановления) не работает. Хороший пример включения в работу территории – организованное в заповеднике ограниченное лесопользование. К этому пришли не сразу. Был налажен механизм, разработаны методики обследования загрязненных лесов. Оказалось, что поступление радионуклидов в сосну, когда та растет рядом с березой, уменьшается. Мы также рассчитали предельные уровни плотности загрязнения почвы, которые позволяют проводить заготовку нормативно чистой древесины на территории заповедника. Вот так шаг за шагом…

Есть и другие методы борьбы с загрязнением радионуклидами, но на это требуется много затрат. И не факт, что они сразу дадут желаемый эффект. Все нужно серьезно просчитывать. А еще помнить о том, что активность определенных радионуклидов со временем не уменьшается. На мой взгляд, для загрязненных территорий более приемлемы методы, определенные порядком перевода земель из категории радиационно опасных в земли ограниченного хозяйственного использования. Это гарантирует безопасность получения продукции, соответствующей республиканским допустимым уровням.

На Радуницу и экскурсию

Заповедник открыт для посещений. Правда, не всегда. Например, жители выселенных деревень в течение трех дней на Радуницу могут посетить могилы предков. Кстати, и захоронения на кладбищах заповедной зоны разрешены.

– А что касается отселенных деревень, то со временем они будут поглощены лесом, – отмечает Максим Владимирович. – Уже есть такие прецеденты: деревни Тихин, Хатки и Дуброва Наровлянского района, где на некоторых подворьях «поселились» краснокнижные растения: хохлатка полая и тайник яйцевидный, из семейств орхидных, – обратил внимание ученый.

Мы также попросили собеседника рассказать о туристических возможностях Полесского радиационно-экологического заповедника. Украинцы же водят народ в зону отчуждения, и давно…

– Нас с украинской стороной сложно сравнивать, – отметил ученый, – их зона отчуждения, несмотря на наличие там Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, имеет ряд особенностей: наличие атомной станции, пунктов захоронения радиоактив-ных отходов и предприятий по их переработке. Только на станции работает около 3 тыс. человек. Там успели принять более 100 тысяч туристов. Но это бизнес. Наш заповедник – государственное предприятие, однако мы также принимаем заявки на его посещение. Это только научные и познавательные экскурсии – не туризм в чистом виде. Экскурсионные группы – по 5–6 человек. Длительность посещения заповедника – с учетом норм радиационной безопасности. Длятся не более 7 часов. Обедов и посиделок не предусмотрено. Ведь это территория ядерной катастрофы. И хотя нами проработаны наиболее безопасные маршруты, нужно понимать, что человек, идя в зону, может получить пусть и мизерную, сравнимую с флюорографией, но – дозу облучения.

Орхидный пояс Полесья

По богатству флоры Полесский радиационно-экологический заповедник стоит в одном ряду с Березинским биосферным и национальными парками. Редкие, уникальные, эталонные насаждения ставят его в один ряд с лесами высокой природоохранной ценности.

Белорусская орхидея - венерин башмачок
Белорусская орхидея - венерин башмачок

– Здесь растет более 1144 видов растений, 48 из которых включены в Красную книгу. Также зарегистрировано два вида грибов-краснокнижников и один вид редкого лишайника, – пересчитывает наш эксперт. – А знаете ли вы, что в зоне отчуждения находится крупнейшая популяция единственной белорусской орхидеи – венерина башмачка, которая зацветает на 20-й год свой жизни?! Это дало основание назвать область распространения вида «Орхидный пояс Полесья».

Жизнь заповедника уникальна многообразием животного мира. Здесь обосновались краснокнижники и национального, и международного масштаба.

– У нас даже есть лошади Пржевальского – около 30–50 голов, – отмечает ученый. – Эти эндемики фауны Центральной Азии, обитатели степей и полупустынь, мигрировали из украинского сектора зоны отчуждения, куда были завезены из биосферного заповедника «Аскания-Нова». Благодаря тому, что их здесь не беспокоят, кобылы нормально вынашивают и выкармливают жеребят. Создаем полесскую популяцию зубра, завезенного к нам 25 лет назад, численность которого выросла до 165 голов. Появились и новые для нашей фауны виды: южнорусский тарантул и богомол. Здесь рай для пресмыкающихся: оби-тают все семь белорусских видов, в том числе такой редкий, как медянка.

Заповедник стал настоящими Рамсарскими угодьями по количеству мигрирующей орнитофауны. Из почти 232 замеченных здесь видов многие – краснокнижные.-0-

Тамара МАРКИНА, газета "7 Дней"

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
АЭС радиация Чернобыль
Новости рубрики Общество
Фото из архива Белорусский Красный Крест ищет волонтеров-водителей
Фото из архива Препарат для лечения коронавируса, реагенты и респираторы поставят в Беларусь из Китая 25 апреля
Фото из архива "Белпочта" временно изменит условия приема внутренней ускоренной почты
Фото из архива Главы государств СНГ обратились к мировой общественности в связи с 75-летием Великой Победы
Фото из архива Стационары и поликлиники в большие выходные будут работать - Минздрав
Сеть АЗС "Газпромнефть" в Беларуси запустила акцию "Drive Cafe. Вкусно как дома" для сотрудников скорой помощи
Главное
"Лес остается нашим богатством" - Президенту внесли на рассмотрение проект указа о лесном хозяйстве
Правительство предлагает всем банкам активно включиться в ипотечное кредитование - Кухарев
В Беларуси выздоровели и выписаны 1120 пациентов с COVID-19
Как победители 141-го тура игры "Удача в придачу!" распорядятся крупными выигрышами?
Топ-новости
Лукашенко подписал указ об учебном дне в школах 1 мая
Беларусь ожидает скорого поступления экспериментального препарата для лечения пациентов с COVID-19
Добро онлайн: проведен благотворительный марафон в поддержку врачей
Медики призывают белорусов воздержаться от посещения кладбищ на Радуницу
Пришло время купить свой первый iPhone. Выбор очевиден
Сеть АЗС "Газпромнефть" в Беларуси запустила акцию "Drive Cafe. Вкусно как дома" для сотрудников скорой помощи
Стационары и поликлиники в большие выходные будут работать - Минздрав
Никаких изменений во вступительной кампании не планируется - Карпенко
МТС Cloud предоставляет безопасный доступ к частным облакам без использования интернета
Препарат для лечения коронавируса, реагенты и респираторы поставят в Беларусь из Китая 25 апреля
Судьбы, сложенные в треугольник: Геннадий Филатенко
Правительство изменило порядок взимания платы за проезд по платным дорогам
"Белпочта" определила график работы отделений на длинных выходных
Предпосылок для ухудшения радиационной обстановки в Беларуси из-за пожаров в Чернобыльской зоне нет
Дипломаты помогли вернуться домой из Казахстана 8 сотрудникам борисовского предприятия
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.