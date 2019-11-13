13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Природоохранные ведомства Беларуси и Австрии намерены развивать сотрудничество. Об этом шла речь во время встречи министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрея Худыка с управляющим директором Федерального агентства по окружающей среде Австрии Моникой Мёрт в Вене, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

"Наш визит послужит толчком в развитии двусторонних взаимовыгодных отношений в области охраны окружающей среды, борьбы с изменением климата, совершенствования системы управления водными ресурсами, утилизации отходов, мониторинга окружающей среды, а также развития возобновляемой энергетики", - отметил Андрей Худык. Особое внимание планируется уделить и таким направлениям, как умные города, устойчивая мобильность, управление качеством воздуха, отходами и ресурсами, многофункциональное землепользование.

Участники встречи также договорились продолжить работу над проектом меморандума о сотрудничестве между Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и Федеральным агентством по окружающей среде Австрии.

Сотрудничество с австрийскими коллегами в области управления водными ресурсами начато в 2018 году по проекту международной технической помощи "Водная инициатива Европейского союза плюс для стран Восточного партнерства (ВИЕС+)". При активной поддержке специалистов Федерального агентства по окружающей среде Австрии проведена оценка действующей системы мониторинга поверхностных и подземных вод Беларуси и ее приборной базы. Подготовлен перечень оборудования для повышения лабораторного потенциала при мониторинге поверхностных вод с целью его поставки в Беларусь. Закупаемое оборудование позволит эффективно проводить мониторинг особо опасных загрязняющих веществ в поверхностных водах и донных отложениях.-0-