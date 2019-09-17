Природоохранные ведомства Беларуси и Таджикистана намерены заключить соглашение о сотрудничестве

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и Комитета охраны окружающей среды при правительстве Таджикистана обсудили необходимость подготовки соглашения о сотрудничестве между ведомствами. Встреча прошла на V заседании Межгосударственного экологического совета государств - участников Содружества Независимых Государств (МЭС СНГ) в Ереване, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык предложил включить в соглашение ряд направлений. Так, предполагается обмениваться опытом в области проведения экологической политики и экспертизы, по выдаче разрешительных документов в части воздействия на окружающую среду, в том числе по комплексному предотвращению ее загрязнения, а также по системам лицензирования природоохранной деятельности, в разработке и реализации мер по адаптации и смягчению последствий изменения климата. Также намечено сотрудничать в сфере охраны атмосферного воздуха, объектов животного и растительного мира, в особенности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, восстановления ландшафтов и экосистем, развития особо охраняемых природных территорий, научных исследований в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и др.

V заседание МЭС СНГ проходит 17-18 сентября в Ереване (Армения). Рассматривается широкий круг вопросов, связанных с обеспечением природоохранной деятельности. Государства - участники МЭС СНГ обменяются опытом работы в таких областях, как обращение с отходами, унификация методов расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, реализация государственной экологической политики.

МЭС создан 8 февраля 1992 года Соглашением о взаимодействии в области экологии и охраны окружающей природной среды. Совет сотрудничает с Программой ООН по окружающей среде, Постоянной комиссией МПА и другими структурами СНГ на основе соглашений. VI заседание МЭС СНГ пройдет в 2020 году в Минске.-0-