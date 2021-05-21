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21 мая 2021, 10:43

Пришло время поставить точку с определением БЧБ-символики - Бедункевич

Михаил Бедункевич
Михаил Бедункевич

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пришло время пересмотреть подходы к символике, поставить точку с определением БЧБ. Об этом заявил заместитель начальника ГУБОПиК - начальник 3-го управления (по противодействию экстремизму) Министерства внутренних дел Михаил Бедункевич во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Законы о недопущении реабилитации нацизма и противодействии экстремизму".

По его словам, вопросам недопущения реабилитации нацизма и ранее уделялось повышенное внимание. "Скажу так, мы и до принятия законов продолжительное время занимались этой проблематикой, поднимали вопросы, с которыми сталкивались в ходе оперативно-служебной деятельности. Еще в 2015 году мы обозначили проблему нацизма, существующего в Беларуси. В то время во многом для некоторых людей было неожиданно, что не только в приграничных с нами государствах и в мире была такая проблема. Но и у нас она процветала на фоне событий, которые происходили в соседних государствах. Мы четко видели проблему и увидели попытку сил, стоящих за сегодняшними нацистами, придать новый толчок их деятельности, организовать их и популяризировать среди населения", - сказал Михаил Бедункевич.

Как показывает практика, неонацистские организации являются основной движущей силой протестных движений в различных странах. "Это те люди, которые используются на улицах, ведут уличные бои. Те, кто имеет и получает навыки этих боев в том числе и за рубежом. И мы увидели четкую попытку проявления этих сил на территории Беларуси. Поэтому еще в 2015 году обозначили эту проблему и вышли с рядом инициатив по ужесточению ответственности по пропаганде нацизма, публичной демонстрации нацистской символики. Так как сталкивались с вопиющими случаями, когда люди, не скрывая своих татуировок на пляжах, в общественных местах, культивировали это. Люди реально боялись, скажем так, появляться рядом с такими головорезами. Поэтому уже в то время работа Министерства внутренних дел была направлена на принятие оперативных мер по искоренению причин, которые бы способствовали таким проявлениям", - рассказал он.

На сегодняшний день Министерству внутренних дел поручено быть координатором в борьбе с реабилитацией нацизма. "Для нас это не стало чем-то неожиданным. Мы к этому готовились. У нас есть четкие планы по работе по всем направлениям, - констатировал Михаил Бедункевич. - Министерство внутренних дел намерено в ближайшее время пересмотреть список организаций, которые сотрудничали с нацистской Германией во время войны. Соберем научное сообщество и представителей государственных органов, где обсудим и предложим новые организации, которые сотрудничали с нацистами, для включения в этот список. Считаем, что пришло время пересмотреть подходы к символике. Поставить точку с определением БЧБ-символики. Наша позиция в том, что не может быть разрешена символика, которая использовалась коллаборантами. Поэтому в новом законе есть механизмы борьбы с этим. И мы будем предлагать внесение БЧБ-флага в список символики, которая запрещена. В законе даны варианты использования в иных целях - это театральная деятельность, кино как факт истории. Но ходить под этими флагами на улицах никто не даст. Использовать в своих целях эти идеологические нацистские моменты мы не позволим. Мы будем бороться. У нас все для этого есть".

МВД также являемся координатором закона по противодействию экстремизму. "Есть определенные планы и направления. МВД поручено вести список организаций и опубликование перечня организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, граждан, причастных к экстремистской деятельности. У нас обширная база таких людей и организаций. Мы ведем работу как в рамках имеющихся уголовных дел, так и в повседневной работе. Особое внимание обращаем на выявление таких лиц, организаций и субъектов в интернет-среде, среди деструктивных месенджеров, Telegram-каналов и групп. Особое внимание уделяем финансированию экстремистской деятельности. Потому что, когда есть финансирование, тогда этим проявлениям экстремизма, нацизма придается новый толчок. И мы видим наибольшие проблемы там, где есть поддержка. А она есть по всем направлениям. И мы видим поддержку, которая осуществляется зарубежными координаторами", - заключил он.-0-

Фото Егора Павлющика

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