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"Пришлось пить валерьянку!" Жительница Бобруйска благодаря обычной покупке разбогатела на 100 000 рублей

Общество 01.08.2019 | 15:00
Татьяна Панкратьева из Бобруйска мечтала о машине, а выиграла 100 тысяч!
Татьяна Панкратьева из Бобруйска мечтала о машине, а выиграла 100 тысяч!

Иногда удача кроется там, где ее совсем не ждешь. Например, в магазине, где совершаешь свои обычные покупки. И даже если привык всю жизнь рассчитывать только на собственные силы, это не значит, что в ней нет места для счастливого случая!

Благодаря игре "Удача в придачу!" в этом убедились уже многие покупатели "Евроопт". За три с половиной года своих обладателей нашли около 3 000 000 различных призов на общую сумму в эквиваленте более 29 миллионов долларов. В том числе - 81 квартира в Минске, 67 крупных денежных призов - от 40 000 до 120 000 рублей, 400 автомобилей, а также 320 поездок на лучшие курорты мира.

Имена победителей 125-го тура были названы в прямом эфире ОНТ во вторник, 30 июля, а уже в четверг, 1 августа, в минском гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6, где проходят розыгрыши призов, наградили самых удачливых покупателей.

Призы главным победителям 125-го тура вручили в минском гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6
Призы главным победителям 125-го тура вручили в минском гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6

Предпринимателю Татьяне Панкратьевой из Бобруйска вручили главный приз - 100 000 рублей. Чтобы распоряжаться этой суммой было удобнее, ее перечислили на СТАТУСкарту от Статусбанка, предлагающую множество бонусов своему обладателю. А владельцами новеньких внедорожников "Джили Эмгранд Х7" стали ведущий инженер Александр Барсуков из Могилева и пенсионерки Алла Бурачевская из Минска и Валентина Кравцевич из деревни Альба Ивацевичского района.

"Куплю машину, сделаю ремонт и помогу родным!"

Не так давно в нашей стране отметили День работников торговли. И вот удивительный поворот судьбы: главный приз в 125-м туре игры "Удача в придачу!" оказался в руках именно у работника этой сферы - Татьяны Панкратьевой из Бобруйска, предпринимателя, которая работает продавцом на рынке.

Свою победу Татьяна Панкратьева встретила в гостях у мамы. Пришлось пить валерьянку!
Свою победу Татьяна Панкратьева встретила в гостях у мамы. Пришлось пить валерьянку!

- Выигрывала и 2 рубля, и 5, и 10, и в мгновенной лотерее по мелочи. Даже родственники говорили: тебе везет, надо играть дальше. В этом туре взяла то ли напиток с печеньем, то ли чипсы, словом, какую-то мелочь. И просто шок - 100 000! - с удивлением рассказывает победительница. - Как раз была в гостях у мамы, когда мне позвонили из студии игры. Поверили с мамой, только когда по телевизору розыгрыш в записи пересмотрели. Пришлось пить валерьянку!

Что ж, теперь выигрыш в руках - пора строить планы!

- Честно сказать, цель была, мечта - выиграть машину в "Евроопт". Я как раз учусь на права, должна на днях сдавать, - радуется Татьяна Панкратьева. - Думала: хотя бы сразу самую дешевенькую купить. А вон оно как получилось! Смогу купить ту, которую захочу! И буду на ней к маме в деревню ездить.

"Всем желаю удачи, играйте и верьте! Мечты все-таки сбываются!"
"Всем желаю удачи, играйте и верьте! Мечты все-таки сбываются!"

Но машина - не единственный пункт в планах у Татьяны Панкратьевой:

- И ремонт смогу сделать. А еще - родным своим помогу, нас у мамы четверо, живем все рядом, и в беде и в счастье друг друга поддерживаем. И деткам, может, что-то переведу… Всем желаю удачи, играйте и верьте! Мечты все-таки сбываются!

"Удачную покупку сделала по пути из больницы"

Если Татьяна Панкратьева мечтала о машине, то Алла Бурачевская, пенсионерка из Минска, ее выиграла! Эту историю победы можно описать словами: не было бы счастья, да несчастье помогло.

- Недавно я сломала ногу, мне наконец сняли гипс, но две недели я ходила каждый день в поликлинику на процедуры, а заодно по пути заходила в "Евроопт". И вот такая получилась у меня счастливая покупка, - рассказывает минчанка.

Историю победы Аллы Бурачевской можно описать словами: не было бы счастья, да несчастье помогло!
Историю победы Аллы Бурачевской можно описать словами: не было бы счастья, да несчастье помогло!

Победительница признается, что "товары удачи" берет каждый раз: и печенье, и шоколадки, и оливки... Но до этого везло лишь однажды - выиграла 5 рублей. В этом туре у нее получилось особенно много игровых кодов, поэтому розыгрыш ждала с нетерпением.

- У меня предчувствие какое-то было, специально включила в это время телевизор и увидела свою фамилию. Внуки были рядом, стали кричать. А я говорю: успокойтесь, сейчас будут звонить! - со смехом рассказывает Алла Бурачевская. - А у самой все трясется, колотится от радости. И сегодня не могу прийти в себя!

На семейном совете еще предстоит обсудить, как распорядиться выигранным автомобилем. Победительница живет в одной квартире вместе с детьми и внуками - всего 9 человек. Так что, вполне возможно, новенькая машина в определенной степени поможет семье решить жилищный вопрос.

"Буду свою бабульку в "Евроопт" возить на новой машине!"

Пенсионерке Валентине Кравцевич из деревни Альба, что в Ивацевичском районе, за удачными покупками в "Евроопт" приходится ездить в райцентр. Что ж, на выигранном внедорожнике поездки станут куда комфортней!

- Внучек еврооптовскую карточку мне подарил, зарегистрировал. Вот я и играла. И выиграла! - победительнице самой не верится, что так бывает. - До этого за все время было только 2 рубля на мобильный телефон, так что сразу, когда позвонили, не поверила, думала, разыгрывают, смеются над бабушкой.

Семья Кравцевич за удачными покупками в "Евроопт" ездит в райцентр. Теперь поездки станут намного комфортней!
Семья Кравцевич за удачными покупками в "Евроопт" ездит в райцентр. Теперь поездки станут намного комфортней!

Выигранный автомобиль Валентина Кравцевич и ее супруг решили оставить себе. Заслужили!

- Соседи посмотрели-посмотрели на нас и сказали: будем и мы уже карточки заводить, чтобы в игре участвовать, - смеется победительница.

А ее супруг, расхаживая вокруг машины, не мог нарадоваться:

- Буду свою бабульку в "Евроопт" возить на новой машине!

"Дал объявление о продаже старой машины - и выиграл новую"

Ведущий инженер Александр Барсуков из Могилева автомобиль имеет, да только решил с ним расстаться - дорого содержать старушку!

- Я построил жилье, и все деньги сейчас идут на ремонт и выплату кредита. Решил продать свою старенькую машину, она постоянно ломается, надо обслуживать. Дал объявление буквально неделю назад, и вот такая удача! - радуется победитель.

Александр Барсуков сможет и ремонт сделать, и без машины не останется!
Александр Барсуков сможет и ремонт сделать, и без машины не останется!

В игре Александр Барсуков участвует давно, но до этого максимальный выигрыш был 10 рублей.

- Обычно идешь в "Евроопт" и "товар удачи" по привычке забрасываешь - то шоколадку, то консервы: горошек, кукурузу. Но даже не надеялся на крупный приз. Первый раз в жизни будет новая машина, которая не просит дорогущих запчастей и ремонтов!

Следующая встреча с фортуной - 13 августа! Не забудьте заглянуть в "Евроопт"!

В разгаре 126-й тур игры "Удача в придачу!", итоги которого подведут 13 августа.

Покупатели "Евроопт", получившие игровые коды с 29 июля по 11 августа, будут претендовать на огромное количество призов, включая три крупные суммы по 40 000 рублей и самый главный приз - 100 000 рублей.

13 августа будет снова разыграно огромное количество призов. Не забудьте заглянуть в "Евроопт"!
13 августа будет снова разыграно огромное количество призов. Не забудьте заглянуть в "Евроопт"!

Розыгрыш призов состоится в минском гипермаркете "Евроопт" по ул. Казимировской, 6 и будет транслироваться в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте evroopt.by и официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях. Начало - в 18:20.

Так что не забудьте на днях заглянуть в ближайший к вам "Евроопт". И пусть следующая история победы окажется именно вашей!

ООО "ЕВРОТОРГ". УНП 101168731

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 125". Срок проведения: 15.07.2019 г. - 03.10.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3591 от 28.06.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 126". Срок проведения: 29.07.2019 г. - 17.10.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3600 от 11.07.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

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Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
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Инна Селивон,
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