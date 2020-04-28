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28 апреля 2020, 17:11

Пришлось повзрослеть досрочно - из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны Аэлиты Самсоновой

Аэлита Самсонова. Фото из архива
Аэлита Самсонова. Фото из архива

28 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Современная молодежь должна помнить о подвиге дедов и прадедов и учиться мужеству, человечности и ответственности на их примере. Таким мнением поделилась с корреспондентом БЕЛТА ветеран Великой Отечественной войны Аэлита Самсонова.

Искренне желает ветеран, чтобы современная молодежь никогда не забывала о высокой цене, которую пришлось заплатить за Победу. "75 лет назад советский народ сумел освободить мир от фашизма. Наша сила, сила народа - в единстве. Важно, чтобы наши дети и внуки помнили о подвиге своих потомков, учились мужеству, человечности и ответственности на их примере", - подчеркивает она.

На встречах с молодежью Аэлита Ивановна всегда смотрит в глаза школьникам и студентам, ей важна их реакция. Ведь в свои пятнадцать ей пришлось немало испытать и пережить, повзрослеть досрочно.

О начале войны девчонкам из российского Орла, только прибежавшим с речки, рассказали заплаканные соседки. Аэлита только окончила семь классов. Вместе со сверстниками со свойственным возрасту максимализмом заявляли: "В два счета мы раздавим этого фашиста. Войне недолго быть". А в первых числах июля немец дал о себе знать. "Город накрывала темная туча стальных птиц. Десять дней подряд враг пунктуально появлялся в одно и то же время. Бомбили город", - вспоминает Аэлита Ивановна.

Девочка окончила курсы санинструктора и помогала оказывать первую помощь раненым. "Это было очень страшно. Работали вместе с девчонками-ровесницами. Сложно словами описать тот ужас, - рассказывает ветеран. - Сердце вырывается из груди, слезы текут ручьями, руки дрожат. Но собираешься и делаешь свое дело. Привыкнуть к виду крови невозможно. Знали, что должны, и делали".

Юные санинструкторы прошли двухмесячные курсы медсестер при областной больнице. Подготовленных специалистов стали направлять в госпитали. Аэлита оказалась самой младшей - вместе со всеми не призвали. "В военкомате сказали, чтобы подросла еще. Когда придет время, про меня не забудут. Так и случилось", - отмечает собеседница. Полтора года после эвакуации из захваченного Орла работала на заводе в Ташкенте. А в августе 1943 года ее призвали. Работала в госпиталях. Дежурили сутками, спали по 3-5 часов, на хрупких плечах были все хозяйственные хлопоты. "И печку клала, хоть никогда до этого кирпич в руки не брала. И конюшни под госпиталь пытались очистить", - приводит примеры ветеран. При этом сохраняли теплоту в общении с ранеными: кому-то надо было простое соучастие и поддержка, кому-то помочь прочесть весточку от родных или написать ответное письмо. Кормили и ухаживали за больными, как за родными.

Особым испытанием на человечность оказался очередной эшелон с ранеными. Когда прибыли разгружать, узнали, что это немцы. "Было замешательство. Ведь не было таких семей, которые бы не затронула война. Никто не хотел помогать врагам. Тогда замполит сказал: "Мы же не фашисты. Подлечим их и отправим в лагерь". Ухаживали за ними не хуже, чем за своими", - замечает собеседница.

Благодаря удивительному стечению обстоятельств Аэлита узнала, где служит отец, с которым потерялась в начале войны. Путь в Гомель, где в госпитале работал отец, занял несколько недель. Долгожданная встреча не обошлась без слез и теплых объятий. Медсестрой прошла дорогами войны до самого Берлина.

В начале 1945-го госпиталь стоял в Польше. Обычно пациентов сами поддерживали номерами художественной самодеятельности, а тут концерт для поднятия боевого духа давали приезжие артисты. Тем, кто мог ходить, помогли подойти ближе. Лежачих поднесли на носилках. Аэлита скромно пристроилась где-то сзади. И почувствовала, что кто-то взял ее за руку. Раненый лейтенант Борис Самсонов из Калинковичей Гомельской области поинтересовался, как ее зовут. "Увидела его небесно-голубые глаза, белокурые волосы и сияющую улыбку - сразу запал в душу", - признается Аэлита Ивановна. Два месяца ухаживала за особым подопечным в одной из палат госпиталя.

Затем месяцами писали друг другу трогательные письма. Перед боем Борису важно было хоть пару предложений написать своей "родной Элочке". Спустя десятилетия Аэлита Ивановна бережно хранит эту фронтовую переписку. Семейная реликвия дорога детям и внукам.

Были расставания и встречи наперекор всему. Влюбленные поженились в Берлине в 1946 году и прожили душа в душу более 50 лет.

Вместе с мужем со всем скромным имуществом переезжали с места на место. Обстановка нигде не была роскошной. Уют в скромном интерьере создавали, чем могли: ящики вместо стола и стульев, простыня на гвоздях как перегородка в комнате. Вместо колыбельной убаюкивала новорожденного сынишку в чемодане.

После ухода супруга в отставку решали, где жить дальше. К большим городам сердце не лежало. Когда сошли на перрон в Гомеле, поняла, что "этот город-сад станет родным". Так и случилось. Квартира в доме с печным отоплением и потолками более трех метров высотой казалась сбывшейся мечтой. В областном центре она живет более 60 лет. "Это моя вторая родина. Здесь прошла большая часть моей жизни", - говорит Аэлита Ивановна.

В Гомеле ветеран трудилась в статистическом управлении и управлении связи. На заслуженный отдых вышла в 1983 году. С тех пор активно участвует в жизни города. Ни о чем в своей жизни не жалеет. Говорит, единственное, о чем есть сожаление - не окончила пединститут. "Когда задумалась об этом, мне было уже больше сорока лет. Постеснялась, а зря", - считает ветеран.

В свои 93 года Аэлита Самсонова открыта к общению: она встречается с молодежью, выступает на митингах в областном центре, на связи с родными и близкими. Деликатная и всегда жизнерадостная. С легкостью освоила мобильные технологии, разобралась и общается по Skype.

Ветеран с серебром в волосах и полной грудью медалей достойно несет свою миссию. Она разговаривает с молодежью на понятном языке, рассказывает истории создания мемориалов и памятников, о прототипах песенных героев, по-доброму шутит. И верит, что ее слова попадают на благодатную почву. Мечтает, чтобы в жизни современных мальчишек и девчонок то, что пережила сама, никогда не случилось.-0-

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