4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Присяга в Вооруженных Силах пройдет в присутствии родных и близких новобранцев, но с мерами предосторожности. Такая информация размещена на официальном Telegram-канале Министерства обороны Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В сообщении ведомства говорится, что новое пополнение принесет военную присягу 12 декабря.

"В связи с эпидемической ситуацией Министерство обороны информирует родственников и друзей новобранцев, которые планируют разделить торжественный момент с военнослужащими, о необходимости строго соблюдать меры защиты от распространения коронавирусной инфекции, а именно: соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование", - напоминают в министерстве. Военное ведомство также просит тех, кто не уверен в состоянии своего здоровья, отложить визит в воинскую часть.

Для тех, кто не сможет лично присутствовать на церемонии, Минобороны организует онлайн-трансляцию. Ее проведут из самого массового места принятия присяги - 72-го объединенного учебного центра в Печах.-0-