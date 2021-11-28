28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Привитые от COVID-19 могут стать донорами крови через месяц после полного курса вакцинации. Такая информация размещена на сайте РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, сообщает БЕЛТА.

"Сдача крови и ее компонентов после прививки от инфекции, вызванной COVID-19, возможна не ранее 30 дней после завершения полного курса вакцинации с использованием вакцин, применяемых в Беларуси", - говорится в сообщении.

Также в центре обратили внимание, что в связи с продолжающейся заболеваемостью коронавирусной инфекцией сохраняется потребность в применении пациентам иммунной анти-COVID-19 плазмы. В разгар пандемии переливание иммунной плазмы, полученной от людей, перенесших коронавирусную инфекцию, является неоценимым вкладом в лечение пациентов со среднетяжелой и тяжелой формами COVID-пневмонии.

Заготовка плазмы проводится методом плазмафереза на специальных автоматических сепараторах с использованием одноразовой системы и занимает около 40 мин. В результате процедуры собирается 600 мл плазмы (жидкая часть крови), клетки крови возвращаются донору. Контролирует состояние донора во время процедуры врач-трансфузиолог.

Для сохранения здоровья и безопасности донора в центре неукоснительно соблюдаются требования санитарно-противоэпидемического режима, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения и Министерством здравоохранения Беларуси.-0-