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24 марта 2021, 17:29

Прививка от коронавируса снижает риск серьезных осложнений - Жилевич

Фото из архива
Фото из архива

Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" одобрена Минздравом Беларуси для вакцинации людей старше 60 лет. От чего в первую очередь предостерегает прививка и не опасно ли вакцинироваться в пожилом возрасте, рассказала руководитель Республиканского геронтологического центра (активного долголетия) главный гериатр Министерства здравоохранения Людмила Жилевич.

- Людмила Аверкиевна, почему пожилому человеку стоит задуматься о вакцинации?

- Важно понимать, что пожилые люди - самая уязвимая группа в отношении коронавируса. В первую очередь это обусловлено не возрастом пациента, а наличием целого ряда хронических заболеваний, которые усугубляют течение COVID-19 и чаще всего вызывают осложнения. Если раньше единственное, что могло спасти от заражения, - это профилактика: маски, перчатки, дистанция, то сегодня вакцинация, пожалуй, одна из самых действенных мер в борьбе с этим опасным вирусом, особенно для людей старше 60 лет.

- Как записаться на прививку?

- Поликлиники уже собирают данные о желающих привиться. Чаще всего это можно сделать по телефону или на сайте учреждения здравоохранения, а также через кол-центр. После того, как пройдет вакцинация медицинского персонала и педагогов, будут прививать остальных желающих. Предположительно, масштабная вакцинация начнется в апреле.

- Какой вакциной прививают в Беларуси?

- Это двухкомпонентная вакцина "Гам-КОВИД-Вак", которая больше известна под названием "Спутник V". Прививку проводят в два этапа: сначала внутримышечно вводят первый компонент в дозе 0,5 мл, а на 21-й день после этого в такой же дозе второй компонент. Это необходимо для того, чтобы точно сформировался иммунный ответ.

Отмечу, что у нас очень серьезно относятся не только к наблюдению за пациентами, перенесшими коронавирус, но и за теми, кто проходит вакцинацию, особенно если это пожилые люди. Идет оценка состояния пациента до, во время и после введения вакцины.

К слову, в Беларуси процедура для всех желающих будет проходить под присмотром врачей и исключительно в медучреждении. Причем не только первые полчаса - час. Внимательно наблюдать за реакциями организма нужно и дома, по крайней мере в течение одного-двух дней.

- Есть какая-то подготовка к прививке?

- Подготовка к вакцинации для пожилых должна быть особой. Желательно накануне сделать тест на ПЦР или иммуноглобулин, чтобы исключить вероятность того, что в данный момент в организме человека идет какая-то латентная форма коронавирусной инфекции. На фоне бессимптомного заболевания, которое также наблюдается у пожилых, прививку делать нельзя. Не рекомендуется вакцинироваться тем, кто недавно перенес COVID-19.

У них сформирована защитная реакция организма, и прививку лучше отложить на некоторое время. Если же тест отрицательный и вы не болели - тогда смело вакцинируйтесь.

- Безусловно, многих, а особенно пожилых, волнуют противопоказания к новой вакцине.

- Все, кто решил сделать прививку, обязательно должны пройти медицинский осмотр у своего участкового врача. Ведь лица пожилого возраста, как правило, находятся на диспансерном учете своей поликлиники. Все возможные риски знает участковый врач, по результатам осмотра он либо назначит вам прививку, либо скажет о ее невозможности.

Что же касается противопоказаний, то с осторожностью "Спутник V" надо применять аллергикам, особенно тем, у кого имеются поливалентная аллергическая реакция, гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, острые инфекционные и неинфекционные заболевания. При обострении хронических или респираторных вирусных заболеваний также вакцинация не рекомендуется. Прививку проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. В любом случае все вопросы необходимо обсуждать индивидуально с врачом.

- До какого возраста рекомендуется делать прививку?

- Сегодня мы говорим о том, что вакцинироваться разрешено людям в том числе старше 60 лет. Какой-то возрастной ценз не определен. Но здесь важно понимать, что медики первоочередно руководствуются состоянием здоровья пациентов перед введением вакцины. Чем старше человек, тем более внимательная эта оценка.

- Вакцина бесплатная для всех?

- Да, абсолютно бесплатная, и на данный момент у нас нет информации, что ее планируется сделать платной.

- Сегодня многие уже записались на вакцинацию, но все же есть и такие, в том числе пожилые белорусы, которые наотрез отказываются делать прививку.

- У человека ведь всегда есть право выбора, и если он считает, что ему ничего не поможет, в такой ситуации сложно переубедить какими-либо доводами. Мы руководствуемся теми испытаниями и исследованиями, которые получили от ученых. В высокой эффективности вакцины "Спутник V" (у пожилых достигает 90%) сомневаться не приходится. Безусловно, каждый организм индивидуально реагирует на любую прививку. В данном случае мы говорим, что вакцина не снижает риск заражения коронавирусной инфекцией, а в первую очередь уменьшает вероятность получить серьезные осложнения, которые наносят угрозу человеческой жизни.

Принцип действия вакцины после введения: иммунная система распознает и начинает производить антитела, дальше - запоминает возбудителей, чтобы в будущем быстро уничтожить болезнь.

МНЕНИЕ

Страха не было

64-летний могилевчанин Андрей Хлебников в числе тех, кто проходит вакцинацию "Спутником V". Первую прививку он сделал неделю назад, вторая будет 9 апреля. Говорит, чувствует себя отлично: никакой побочной реакции.

- Понятное дело, что все новое вызывает у людей опасение, но я изначально был готов вакцинироваться, и перед прививкой никакого страха не было. Если есть даже небольшой шанс, что после вакцины сформируется иммунитет, то почему бы им не воспользоваться? - считает Андрей Львович. - Заболевших, переболевших в стране тысячи. Я слышал, какие у людей осложнения после "ковида". Вот недавно в новостях смотрел: человек 116 дней пролежал в больнице и еле выжил. Так сделайте прививку и будьте спокойны за свое здоровье.

Коронавирусом, признается Андрей Хлебников, не болел ни в первую, ни во вторую волну. Но работа техником в Могилевском архитектурно-строительном колледже предполагает общение с людьми.

- Я всегда выступаю за здоровый образ жизни: каждые выходные хожу в баню, обливаюсь холодной водой. Был помоложе - так еще и бегом занимался. Конечно, сейчас в таком возрасте я понимаю, что в группе риска. Оттого ни минуты не сомневался, когда медсестра в колледже рассказывала о вакцинации, сразу же записался, - рассказывает он. - Среди знакомых многие говорят: вот мы подождем месяц-другой, посмотрим, как остальные перенесут вакцинацию, и привьемся, если все в порядке будет. Все мы разные, есть среди нас и скептики. Я, конечно, всем рекомендую прививаться, особенно пожилым людям.

Марина ВАЛАХ,

газета "7 дней".-0-

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