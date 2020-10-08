Прививки от гриппа в этом году сделают почти 4 млн белорусов - Минздрав

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прививки от гриппа в этом году сделают почти 4 млн белорусов. Об этом сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы примерно треть нашего населения привили от гриппа. Это хорошо. Мы в этом году привьем почти четыре миллиона наших жителей. Это будет очень хороший вклад в снижение эпидемической заболеваемости", - отметил Дмитрий Пиневич.

По мнению исполняющего обязанности министра, темпы прививочной кампании говорят о том, что многие белорусы стали смотреть на собственное здоровье под другим ракурсом. А если граждане стали чаще задумываться о вакцинации, значит, они будут более ответственно подходить и к другим вопросам, касающимся защиты от инфекций, считает медик.-0-