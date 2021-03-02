Призерами сразу двух творческих республиканских конкурсов стали курсанты университета МЧС

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призерами сразу двух творческих республиканских конкурсов стали курсанты Университета гражданской защиты, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГЗ МЧС Андрей Садовский.

Вуз награжден дипломом второй степени республиканского конкурса блогеров "Блогосфера 2.0 ПРО". Конкурсная работа УГЗ МЧС отмечена в номинации "ON!". Автор, курсант факультета предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Александр Пивоваров, рассказывает о решении связать свою жизнь именно со службой спасения, а также о нелегкой подготовке огнеборцев в Университете гражданской защиты.

Фото ucp.by

Дипломом второй степени республиканского фестиваля художественного творчества учащейся и студенческой молодежи "АРТ-вакацыі" отмечен видеоклип курсантов факультета техносферной безопасности. Работа стала призером в номинации "Стударт. Продвигаем творчество". Будущие спасатели сняли ролик, посвященный 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, исполнив известную песню композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова "Журавли". В ролике использованы кадры военной хроники из открытых источников и фрагменты сюжетов Белорусского телеграфного агентства (БЕЛТА), размещенных на его официальном YouTube-канале.-0-