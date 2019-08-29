Призеров и участников чемпионата WorldSkills торжественно встретили в Минске

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призеры и участники белорусской сборной мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills прибыли сегодня в Минск. Встретила конкурсантов, а также торжественно вручила им медали за высшее профессиональное мастерство и сертификаты участников первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова, передает корреспондент БЕЛТА.

Вручая награды и сертификаты, первый заместитель министра образования поздравила ребят с участием в таком масштабном соревновании. "Самое главное, то, что нас удивило и потрясло - три абсолютно новые компетенции принесли нам хорошие результаты. Это демонстрирует, насколько у нас сильное профессиональное образование и насколько наши молодые специалисты конкурентоспособны, чтобы дать фору специалистам из других стран. Уверена, впереди нас ждут только новые победы. Надеюсь, что вы, реализуя свои направления, сумеете не просто найти себя в жизни, но и, применив свои знания, станете успешными в профессии, достойными людьми и гражданами нашей страны. Мы гордимся вами. Успехов вам, удачи", - сказала Ирина Старовойтова.

Участники белорусской сборной были награждены четырьмя медалями за высшее профессиональное мастерство на международном чемпионате WorldSkills International в компетенциях "Парикмахерское искусство", "Веб-технологии", "Информационные и кабельные сети", "Технологии моды".

Со своим To do листом с международных соревнований вернулся в Минск Алексей Крупский, представлявший нацсборную в компетенции "Веб-технологии". Молодому программисту нужно было справиться с серией мелких заданий (к примеру, применить эффект в Photoshop), разработать сайты, применяя различные технологии, разработать веб-приложение на языке JavaScript. "Доволен своим результатом и тем, как выполнил все задания. Основная сложность в том, что весь наш процесс работы транслировался на больших экранах. Это очень сбивало в первый день. Казалось, что публика замечает ошибки, смотрит в мой монитор. Но потом привык и сконцентрировался только на заданиях. Понял, что нужно работать над скоростью написания кода. Даже если бы не делал ошибок, лучше бы не получилось, потому что не хватило времени. Но теперь обозначил для себя позиции, над которыми буду упорно работать. Особенно когда посмотрел, как ловко это делают другие", - говорит медалист.

Лауреатом в номинации "Best of Nation" ("Гордость нации") от сборной Беларуси стала Ксения Шафранская. Конкурсантка показала лучший результат среди представителей национальной команды, выступая в компетенции "Парикмахерское искусство".

Все участники юниорской сборной Беларуси получили медали на чемпионате WorldSkills Juniors. В состав команды юных мастеров вошли шесть человек в возрасте 14-16 лет, которые соревновались в пяти компетенциях. Серебряными медалями награждены Максим Царев (компетенция "Технологии графического дизайна"), Никита Штраус ("Полимеханика и автоматизация"), Максим Парфиянович ("Управление дронами"), Илья Мельников и Милана Козлова ("Интеграция роботосистем"). Бронзовым призером в компетенции "Веб-технологии" стал Илья Калько.

Дуэт белорусских участниц международного конкурса Future Skills Ольги Петровец и Марины Жуковой награжден серебряной медалью в компетенции "Технологии информационного моделирования зданий (BIM)", бронзовым призером компетенции "Промышленный дизайн" стал Дмитрий Дорох.

Соревнования 45-го международного чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills International проходили в Казани с 22 по 27 августа в 56 компетенциях. За звание лучших мастеров боролись более 1,3 тыс. конкурсантов из 63 стран. Белорусская сборная выступала в 30 компетенциях таких направлений, как технологии строительства, производственные и инженерные технологии, информационные и коммуникационные технологии, транспорт и логистика, социальные и персональные услуги, творческие профессии и мода, а также в трех новых компетенциях в направлении Future Skills - квантовые технологии, промышленный дизайн и технологии информационного моделирования зданий (BIM).-0-

Фото Максима Гучека