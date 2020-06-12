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12 июня 2020, 13:01

Признаков сезонности у COVID-19 нет, лето не гарантирует снижения риска заражения - ВОЗ

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12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наступление жаркого лета не гарантирует снижения рисков заражения COVID-19, поскольку данный коронавирус не демонстрирует признаков сезонности. Об этом сообщил сегодня журналистам официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Говоря о ситуации с COVID-19, Беларусь все еще находится в стадии локальной передачи вируса. Мы видим, что с наступлением лета накопилась какая-то усталость, люди привыкли и перестают осознавать опасность, которая все еще существует. Эта тенденция беспокоит, потому что вирус никуда не исчез, несмотря на стабилизацию и снижение новых регистрируемых случаев заболевания. Тем не менее, соблюдать рекомендуемые меры профилактики, такие как респираторный этикет, гигиена рук, физическое дистанцирование, ношение масок - это очень важно. Возможность роста сохраняется, - сказал Батыр Бердыклычев. - По наблюдениям, нет признаков сезонности вируса. То есть он распространяется и в странах с жарким климатом. Поэтому надеяться на то, что с приходом лета он просто сам уйдет, пока не приходится. И все рекомендации остаются прежними".

По его словам, рано делать какие-то выводы о количестве заболеваний, статистике смертности, тем более сравнивать данные разных стран, поскольку методика, критерии регистрации у всех свои. В последующем еще предстоит ретроспективный анализ. "Мы знаем, что Беларусь нарастила потенциал по лабораторному тестированию, поэтому в этом плане мы видим определенную стабилизацию и даже снижение. Но необходимо наблюдать процессы в динамике", - уточнил представитель ВОЗ.

Он обратил внимание на опыт других стран, которые вводили жесткие ограничения: после их ослабления начал наблюдаться новый рост заболеваний. "То есть население все еще восприимчиво к вирусу. И необходимо комбинировать меры сдерживания, к которым относятся тестирование, лечение, изоляция, отслеживание контактов, а также меры снижения вреда. Если возможности системы здравоохранения подходят к пределу, она не может справиться с потоком пациентов, необходимо рассмотреть введение каких-то ограничительных мер", - пояснил Батыр Бердыклычев позицию ВОЗ.

Миссия ВОЗ, которая была в Беларуси в апреле, среди прочих рекомендаций отмечала важность должного информирования населения, напомнил он. Это необходимо особенно сейчас, когда многие люди стали чувствовать себя более расслабленно и не относятся с должной ответственностью к рекомендациям медиков. Меры профилактики все так же актуальны, как и раньше.-0-

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