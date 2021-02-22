Признание трудовых заслуг на уровне области - это еще и гордость за предприятие и район - мнение

22 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Признание трудовых заслуг и успехов на уровне области очень почетно для труженика из глубинки. Это позволяет ощутить гордость за свое предприятие и весь район. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА тракторист-машинист сельхозпредприятия ОАО "Проземле-Агро" Чашникского района Олег Шарлай, получивший звание "Человек года Витебщины - 2020".

Лауреатом областной премии Олег Шарлай стал благодаря высоким производственным показателям. В прошлом году на энергонасыщенном тракторе он вспахал около 4,9 га земли, убрал на сенаж почти 6,8 т зеленой массы. Получение почетного звания для Олега Шарлая было неожиданным, но очень приятным сюрпризом. "Когда узнал, что стал "Человеком года Витебщины", я был удивлен. Волновался, когда получал диплом лауреата. И в то же время испытывал гордость не только за себя, но и за предприятие, на котором работаю, за весь район", - рассказал единственный из представленных к награде от Чашникского района труженик.

На сельхозпредприятии трактористом-машинистом Олег Шарлай трудится восьмой год, до этого работал механизатором в ЖКХ. Однако каждое лето помогал аграриям на посевной и во время страды. "Мой отец всю жизнь работал на земле. И я с детства привык быть возле него и сельскохозяйственных машин. Вспашка, заготовка кормов, доставка зеленой массы - все это было мне знакомо. Я сам вырос в деревне, поэтому знал, что такое труд аграриев, сколько надо приложить усилий, чтобы собрать достойный урожай. Когда всю жизнь прожил в сельской местности, хорошо понимаешь цену куска хлеба", - отметил Олег Шарлай.

На вопрос, что особенно непросто дается механизатору, Олег Шарлай ответил цитатой из фильма "В бой идут одни старики": "Самое сложное в нашем деле - ждать". Во время весенних полевых работ на заготовке кормов непогода может застать врасплох. Когда льют дожди, трактористы с болью в сердце отсчитывают дни, часы, минуты вынужденного простоя: сроки уходят, а собрать урожай нужно как можно быстрее. На предприятии стараются не упустить ни одну возможность выйти в поле, оттого начинают работать засветло и заканчивают затемно.

Забот у аграриев особенно много в теплое время года. Но и зимой дело для тракториста-машиниста находится. "На фронтальном погрузчике вожу корм для скота, так что и в морозы отдыхать не приходится", - рассказал Олег Шарлай.

В свободное время зимой он занимается разведением алтайских лаек. И не забывает уделять внимание семье. Его супруга работает в детском саду, но, как и муж, труд аграриев ценит высоко. Сын-школьник пока не стремится продолжить династию сельских тружеников. Его привлекает профессия стоматолога. Мальчик побывал однажды у зубного врача и так впечатлился мастерством специалиста, что решил пойти учиться на дантиста. "У молодежи сегодня другие устои, другие устремления. На это не надо негативно реагировать, лучше понять и поддержать", - поделился Олег Шарлай. Он добавил, что, как и в любом другом деле, в сельском хозяйстве невозможно работать без любви к своему занятию. Поэтому сюда приходят те, кто болеет сердцем и душой за землю.-0-