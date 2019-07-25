Призванные в резерв магистранты имеют все возможности завершить обучение в срок - Минобразования

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У магистрантов при службе в резерве есть все возможности завершить обучение в срок по индивидуальному плану. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, передает корреспондент БЕЛТА.
Магистранты, будучи призванными на службу в резерве, по законодательству имеют право на индивидуальный план образовательного процесса. "При службе в резерве есть все возможности завершить обучение в срок по индивидуальному учебному плану, - сказал Сергей Касперович. - Такой молодой человек выйдет работать не в феврале вместе со своими коллегами, а, допустим, чуть позже, в марте, где-то будет чуть более плотный график".
Кроме того, человек может воспользоваться правом на отпуск для прохождения службы и, вернувшись из него, продолжить обучение.
Сергей Касперович напомнил, что в этом году в Беларуси перешли на единую образовательную программу магистратуры. Фактически речь идет о том, что на второй ступени высшего образования готовят специалистов, которые будут заниматься научными исследованиями, пойдут впоследствии в аспирантуру, будут заниматься инновационной деятельностью.
Конкурс в магистратуру в этом году был умеренным. В этом году в Беларуси около 56 тыс. выпускников первой ступени, на вторую, на бюджет, контрольные цифры приема составили около 3 тыс. Примерно половина из них девушки, около половины парней, по прогнозам, будет признана негодной к службе в армии по здоровью. Таким образом, обратили внимание специалисты, закон об отсрочках может затронуть около 700 человек из числа магистрантов-бюджетников. Прием на платную форму обучения еще идет и, как ожидается, также не превысит 3 тыс.-0-
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