Призыв БСЖ о противодействии политическому и экономическому давлению на Беларусь - в повестке дня сессии Генассамблеи ООН

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призыв Белорусского союза женщин к женским организациям мира о справедливом отношении к белорусскому народу и о противодействии западным санкциям - в повестке дня сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает БЕЛТА.

Письмо с обращением 53 тыс. представительниц Белорусского союза женщин было передано Постоянным представительством Беларуси при ООН в Организацию Объединенных Наций.

Обращение было распространено в качестве документа 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по пункту 32 повестки дня "Отказ от применения односторонних экстерриториальных экономических мер принуждения как средства оказания политического и экономического давления".

Текст документа размещен на официальном сайте ООН.

Председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан рассказала, что свои подписи за справедливое отношение к республике поставили 53 тыс. белорусок. Она отметила, что члены общественного объединения с возмущением воспринимают непрекращающееся политическое и экономическое давление на Беларусь. Ведь женщины прекрасно понимают, чем могут обернуться разного рода санкции против нашей страны. Они приведут к снижению уровня жизни и благосостояния простых белорусов, семей.

"Наша страна избрала курс на построение суверенной Беларуси как социально ориентированного справедливого государства, где главная ценность - интересы людей. Мы настоятельно требуем услышать голос белорусских женщин, которые живут на своей Родине, никуда не сбежали, не очерняют свой народ, а трудятся во благо своих семей, созидают, а не разрушают - в отличие от тех, кто предал страну, народ и сейчас призывает к разрушению нашей жизни. Это недопустимо. Мы решительно осуждаем призывы против страны наших соотечественников, находящихся за рубежом, - заявила лидер белорусского женского движения. - Белорусские женщины обращаются к женщинам мира, к мировому сообществу за поддержкой своих мирных устремлений".

Белорусский союз женщин, который был создан в 1991 году, объединяет в своих рядах более 144 тыс. человек изо всех регионов Беларуси. Его деятельность направлена на содействие в защите прав и законных интересов женщин, семьи и детей, обеспечении достойного положения женщины в обществе, повышении роли женщин в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни страны.-0-