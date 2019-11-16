Призывающие к несанкционированным акциям пытаются использовать молодежь в своих целях - студент

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призывающие к несанкционированным акциям пытаются использовать молодежь в своих целях и хотели бы воздействовать на нее с помощью эффекта толпы. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА студент Института социально-гуманитарного образования БГЭУ Никита Столяров, комментируя попытки организовать незаконные мероприятия в центре Минска.

Отдельные фигуры подстраиваются под близкие молодежи форматы встреч, зовут ее якобы "потусоваться", а на самом деле используют неопытных молодых людей для своих целей. "Организаторы считают, что таким образом у них больше шансов заинтересовать молодежь своим мероприятием, чем просто на известных площадках пробовать им предлагать свою позицию", - отметил Никита Столяров. Они хотят использовать эффект толпы, чтобы воздействовать на молодых людей.

Собеседник также заметил, что призывы к уличным собраниям звучат в рамках кампании одного из объединений, которое хочет позиционировать себя как близкое молодежи, но на самом деле за объединением стоят совершенно другие силы. "Кто финансирует мероприятия этого объединения и всю их кампанию, стоит рассматривать отдельно. В большинстве своем это зарубежные фонды, и в принципе вся эта кампания организована по образцу иностранного влияния", - констатировал он.

Молодежь Беларуси способна выразить свою позицию без посторонней помощи, однако в данном случае пытаются использовать то, что некоторые молодые люди в силу неопытности могут быть подвержены чужому влиянию. Поэтому стоит задуматься, за кем молодых людей зовут идти и чью повестку им предлагают, считает Никита Столяров.-0-