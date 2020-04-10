Призывная кампания продолжается в плановом порядке - Минздрав

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призывная кампания в Беларуси продолжается в плановом порядке, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Призывная кампания продолжается. У нас есть совместное решение с Министерством обороны по проведению призывной кампании (оно было выработано еще в конце февраля)", - сказала Елена Богдан.

Если призывники будут нуждаться в дообследовании, их направят в больничные организации. "Нам активно помогает военная система здравоохранения - это, прежде всего, 432-й госпиталь. Если есть какие-то сложные случаи, призывники туда будут направляться для дообследования с подтверждением диагноза. Пока никаких переносов у нас нет", - отметила замминистра.

По ее словам, работа по проведению призывной кампании выстроена. "С Министерством обороны мы общаемся несколько раз в неделю. Пока нет каких-то проблемных вопросов ни с их стороны, ни с нашей", - заключила Елена Богдан.-0-