Призывники будут принимать присягу без родных и близких - Минобороны

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призывники в Беларуси впервые будут принимать присягу без приглашенных родных и близких, те смогут посмотреть ритуал онлайн, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Минобороны учитывает эпидемиологическую обстановку в своей деятельности. Поэтому в стране не проводились торжественные мероприятия во время отправки нового пополнения в войска. А все новобранцы после прибытия в войска прошли двухнедельную изоляцию.

Изменения коснулись и принятия присяги. "Впервые она пройдет без приглашенных родных и близких. Но весь церемониал будет соблюден. Кроме того, мы организуем онлайн-трансляцию с самых массовых мест принятия присяги - из 72 ОУЦ (72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов) и Марьиной Горки", - рассказала официальный представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик.

Родители смогут посмотреть онлайн, как их сыновья принимают присягу. Но и сами отцы и матери солдат готовят видеопоздравления детям. "Их покажут во время торжественных мероприятий после церемонии присяги", - добавила Наталья Гаврусик.

После церемонии присяги военнослужащих ждут концерт и праздничные мероприятия.-0-