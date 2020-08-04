Призывы игнорировать досрочное голосование не соответствуют законодательству - БРКА

Во время досрочного голосования на участке № 20 в Минске

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призывы игнорировать досрочное голосование не соответствуют законодательству. Такая информация размещена на сайте Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА), сообщает БЕЛТА.

"Досрочное голосование - это законное право граждан, и каждый решает для себя самостоятельно, желает он голосовать досрочно либо в день выборов", - говорится в сообщении.

Обосновывать для избирательной комиссии причину, по которой избиратель не может прийти в помещение для голосования в день выборов, не требуется.

В соответствии со ст.53 Избирательного кодекса, избиратель, не имеющий возможности в день выборов находиться по месту своего жительства, вправе не ранее чем за пять дней до выборов в условиях, исключающих контроль за его волеизъявлением, заполнить в помещении участковой комиссии бюллетень и опустить его в опечатанный отдельный ящик для голосования избирателей, которые будут отсутствовать в день проведения выборов по месту их жительства.

Досрочное голосование проводится с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00 в присутствии не менее двух членов участковой комиссии.-0-