Призывы к забастовкам на предприятиях исходили извне - Назаров

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призывы к забастовкам на предприятиях исходили извне. Об этом заявил заместитель премьер-министра Юрий Назаров в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Мы видели, что призывы к забастовкам исходили извне. Старались расшатать коллективы крупных промышленных предприятий - МТЗ, МАЗа, БЕЛАЗа, МЗКТ, "Беларуськалия". Да, эти попытки определенную сумятицу и неудобство нам приносили. Кому комфортно работать, когда на проходной встречают с криками, хлопаньем в ладоши, свистом, плакатами? Но ни на один день у нас нигде не остановился конвейер, практически на всех предприятиях выполнялись сменные задания. Предприятия работают в штатном режиме", - подчеркнул Юрий Назаров.

Он рассказал и о том, как сказались попытки приостановить работу производств на кооперационных и партнерских связях. "Например, продукция "Гродно Азота" дальше перерабатывается на иных предприятиях концерна "Белнефтехим". Поэтому многие трудовые коллективы обратились к работникам "Гродно Азота", чтобы они вначале подумали, прежде чем останавливать свое производство, потому что это нарушит технологическую цепочку. Так что была определенная настороженность, но этот этап мы уже прошли", - отметил вице-премьер.

Беларусь восстанавливает снизившиеся из-за пандемии объемы промпроизводства - Назаров Юрий Назаров отметил отрицательное влияние пандемии на промышленность. Объем промпроизводства в Беларуси в январе-июле 2020 года составил в сопоставимых ценах 97,5% к уровню семи месяцев 2019-го.

"Что касается внешних связей, были обращения, звонки от партнеров БМЗ. Мы работаем по предоплате, поэтому они задавали резонный вопрос, отгрузим ли мы продукцию. Так что определенные моменты были, и это, безусловно, могло сказаться. Ведь что такое остановить предприятие? Это огромные затраты, чтобы запустить его заново, а это влияет и на конкурентоспособность нашей продукции. Когда на БМЗ остановили на два часа технологическую операцию по загрузке печей, по нашим оценкам, потери составили Br1,5 млн", - проинформировал Юрий Назаров.-0-