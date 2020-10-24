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24 октября 2020, 15:51

Призывы к забастовкам возмущают большинство моих коллег - работница "Славянки"

На предприятии "Славянка". Фото из архива
На предприятии "Славянка". Фото из архива

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призывы к забастовкам возмущают многих работников ОАО "Славянка". Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась сотрудница предприятия Раиса Кошелева.

"Работаю на "Славянке" уже более 30 лет. Призывы к забастовкам возмущают не только меня, но и большинство мои коллег, которые понимают, что это ни к чему хорошему не приведет. У нас на предприятии около 90% женщин, многие из них одни воспитывают детей. Им нужно кормить, одевать, обувать своих дочерей и сыновей, также у некоторых есть кредитные обязательства, которые нужно своевременно исполнять", - сказала Раиса Кошелева.

По ее словам, если производство остановится, то предприятие не выполнит вовремя свои обязательства перед заказчиками и к нему будут применены штрафные санкции. "Это скажется в первую очередь на нас - работниках, на наших зарплатах, премиях, а также на том комфорте, который компания старается создать для коллектива за счет прибыли", - отметила работница.

"Нам некогда думать о забастовках. Мы привыкли трудиться, привыкли зарабатывать на жизнь своими руками", - подчеркнула Раиса Кошелева.

ОАО "Славянка" - одно из крупнейших предприятий легкой промышленности, входит в состав концерна "Беллегпром". Специализируется на выпуске одежды для взрослых и детей. Производственная мощность - около 600 тыс. изделий в год.-0-

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