Призывы не покупать белорусскую продукцию могут привести к экономическому краху - главред из Украины

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призывы оппозиции не покупать белорусскую продукцию могут привести к экономическому краху. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал главный редактор украинского сайта Vesti.ua Антон Савичев, сообщает БЕЛТА.

По мнению главного редактора, подобные призывы власть должна пресекать. Как было отмечено, несколько лет назад такие же призывы звучали на Майдане в Киеве. "Но факт в том, что Беларусь по сравнению с Украиной выглядит экономически более состоятельным государством. Что тут говорить, если украинские АЗС в основном торгуют белорусским бензином",- сказал Антон Савичев.

Он отметил: если остановить белорусские предприятия, то Украина найдет альтернативный путь покупки, например топлива, пусть и дороже. Однако белорусские производители могут остаться без денег. "А рабочие останутся без зарплат. Готовы ли эти рабочие пойти на такой шаг ради каких-то эфемерных обещаний о европейской жизни?" - задал вопрос главный редактор.-0-