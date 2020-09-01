Призывы не покупать отечественную продукцию звучат с целью подрыва экономики - эксперт

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призывы не покупать отечественную продукцию звучат с целью подрыва экономики. Такое мнение высказал БЕЛТА экономист, магистр политических наук, преподаватель Белорусского государственного экономического университета Виктор Саевич.

"Призывы деструктивных сил, которые находятся, как правило, за рубежом, не покупать белорусские товары звучат с одной целью - подорвать экономику нашей страны, нанести удар по отечественным предприятиям, - сказал Виктор Саевич. - Наша продукция будет сразу же заменена производителями других стран. Это ход так называемой информационной войны, направленный на подрыв конкурента".

По мнению эксперта, призывы к неуплате налогов и коммунальных услуг направлены на дестабилизацию и ухудшение наполняемости бюджета, а также на то, чтобы воспрепятствовать государству в выполнении своих социальных обязательств. "Это вредительские советы, которые ничего хорошего белорусскому народу не несут", - заявил экономист.

Как отметил Виктор Саевич, задача коллективов крупных организаций и органов власти - пресекать подобные призывы, не поддаваться на них. "Предприятиям необходимо продолжать интенсивно работать, выпускать продукцию, захватывать новые рынки сбыта, заполнять ниши, которые образовались в связи с пандемией. Нам всем нужно идти своим путем - путем мира, согласия и спокойствия", - подытожил он.-0-