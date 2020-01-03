Прямая линия по вопросам новой системы оплаты труда бюджетников пройдет на сайтах БЕЛТА и Минтруда

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты совместно с БЕЛТА проведет 16 января прямую линию по вопросам совершенствования системы оплаты труда в бюджетной сфере.

Специалисты министерства ответят на вопросы, связанные с изменением условий оплаты труда работников бюджетных организаций с 1 января 2020 года.

Ответы будут опубликованы одновременно 16 января на сайтах www.belta.by и www.mintrud.gov.by.

Вопросы по заявленной теме можно направлять по 9 января включительно.

На сайте БЕЛТА www.belta.by это можно сделать в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", а также присылать в Viber и Telegram на номер 8044-583-84-04. На сайте Минтруда и соцзащиты - в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ" и социальных сетях (Facebook, "Одноклассники", "ВКонтакте").-0-