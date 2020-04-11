Прямые телефонные линии дают возможность услышать, какие вопросы волнуют людей в регионах - Рунец

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии дают возможность услышать, какие вопросы волнуют людей в регионах, рассказала журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец, которая сегодня провела прямую телефонную линию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

"Прямые телефонные линии очень удобны, так как удается выслушать большее количество людей, узнать об их проблемах и, конечно, постараться их решить, - отметила Татьяна Рунец. - Такая связь важна, чтобы понимать какие вопросы интересуют людей на местах. Это важно для сенаторов, ведь мы принимаем законопроекты, которые должны идти от жизни, от людей". В этом плане положительным моментом сегодняшнего общения с гражданами председатель постоянной комиссии назвала поднятые вопросы, касающиеся законодательства о недрах.

Всего на прямую телефонную линию обратились пять человек. Так, руководитель частной строительной компании из Дзержинска попросил разобраться в непростой ситуации, с которой столкнулся в своей работе. Он сообщил, что планирует открыть в городе первую очередь производства по выпуску изделий из пеноблоков. Для ее запуска требуется организовать разработку месторождения песчано-гравийных смесей. "Нужен акт отвода, но местные власти не идут навстречу, хочу попросить посодействовать нам в решении этого вопроса", - пояснил обратившийся. Его компания также готова строить жилье в Дзержинске, если бы предоставили такую возможность и выделили площадку под эти цели. "Мы постараемся разобраться", - сказала Татьяна Рунец.

Также поступил звонок от жителя Пинска. Мужчина попросил решить земельный вопрос, с которым обращался в разные инстанции, но дело так и не разрешилось. Сенатор пообещала вникнуть в детали.

Прозвучали просьбы посодействовать в решении трудных жизненных ситуаций. Так, жительница деревни в Петриковском районе рассказала о том, что ее сын взял потребительский кредит в банке. Сумма была большая, чтобы ее выплатить он ездил на заработки. Кредит погасил, однако через полгода выяснилось, что банк снова стал требовать выплаты. Разобраться в этой ситуации может помочь председатель сельсовета, которая выяснит все обстоятельства на месте, отметила Татьяна Рунец.

Во время телефонной линии прозвучали также предложения об экономии электрической и тепловой энергии на одном из крупных предприятий Минска.-0-

Фото Рамиля Насибулина