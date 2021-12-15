Прямые трансляции рождественских месс из Минска и Ватикана будет вести Белтелерадиокомпания

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. К празднику Рождества Христова по календарю католической конфессии в эфире телеканалов Национальной государственной телерадиокомпании 24 и 25 декабря пройдут прямые трансляции богослужений из Минска и Ватикана. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

"В рождественский сочельник канал "Беларусь 1" приглашает верующих к экранам: в 21.45 начнется прямая трансляция службы из Архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии в Минске. Возглавит мессу иерарх католической церкви в Беларуси, архиепископ-митрополит Минско-Могилевский Иосиф Станевский. В 23.45 телеканал в режиме реального времени покажет рождественскую мессу из Ватикана с участием Папы Римского Франциска", - рассказали в пресс-службе.

Праздничным утром Рождества Христова в 7.50 на "Беларусь 1" со словом к верующим обратится архиепископ Иосиф Станевский. В продолжение утреннего эфира - рождественский выпуск программы "Існасць".

В 18.05 из Ватикана послание и благословение Папы Франциска "Граду и миру" покажет телеканал "Беларусь 3".-0-