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Прямые трансляции торжеств в День Победы и спецпроекты запланированы в эфире Белтелерадиокомпании

Общество 30.04.2019 | 20:31
Фото из архива
Фото из архива
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30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теле- и радиоканалы Белтелерадиокомпании к 74-й годовщине Победы над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне подготовили праздничный эфир, сообщили БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга.

"Зрители увидят прямые трансляции основных торжественных мероприятий, игровые и документальные фильмы, специальные выпуски проектов и концертные программы. Все телеканалы украсят красочные логотипы, а 9 мая в 17.55 Белтелерадиокомпания присоединится к Минуте молчания, посвященной памяти жертв и героев Великой Отечественной войны", - рассказали в пресс-службе.

Празднование Дня Победы на "Беларусь 1" начнется 6 мая вместе со стартом тематических межпрограммных роликов "Символы Победы", которые напомнят об истории и значимости самых известных знамен, орденов, памятников Великой Отечественной войны. В этот же день в 21.45 будет представлен документальный фильм Агентства теленовостей "Они убивали ангелов". Журналисты побывали в крупнейшем нацистском лагере смерти Освенцим, чтобы раскрыть страшные медицинские эксперименты фашистов и показать судьбы детей, которые оказались за колючей проволокой. 7 мая в 21.45 еще одна документальная лента АТН "10 дней ада" расскажет о нечеловеческих условиях в лагере смерти Озаричи.

8 мая в 21.45 телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24" покажут торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню Победы. По окончании концертной программы в 23.20 зрителей ждет документальное кино "Армия тьмы". Журналисты АТН побывали в немецком Бундесархиве, в Центральном ведомстве по расследованию нацистских преступлений в Людвигсбурге, в бывших казармах в Люнебурге и в зале Нюрнбергского процесса, чтобы пролить свет правды на преступления солдат Вермахта.

9 мая в 11.00 на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" начнется прямая трансляция возложения цветов и венков к монументу Победы в Минске в рамках акции "Беларусь помнит!". В 18.20 в эфире "Беларусь 1" состоится премьера документального фильма "OST", созданного творческой командой телеканала. Это кино о судьбах белорусов, вывезенных в Германию во время Великой Отечественной. Из документальной ленты зрители узнают, где находились лагеря и заводы, на которых работали остарбайтеры, и какие были условия их содержания. В постановочных съемках были задействованы современные белорусские подростки - ровесники реальных героев того времени. Фильм "OST" также будет представлен в эфире международного спутникового телеканала "Беларусь 24".

На телеканале "Беларусь 2" с 6 по 10 мая будет выходить цикл видеороликов АТН "Моя война". 9 мая в 7.00 праздничный эфир откроет военная кинолента Игоря Добролюбова "Мама, я жив" ("Беларусьфильм", 1985). В 8.30 телезрители увидят драму Сергея Лозницы по одноименной повести Василя Быкова "В тумане" (Россия-Германия-Нидерланды-Латвия-Беларусь, 2012). В 10.40 канал представит документальный фильм Ксении Луцкиной "Время сильных". В 22.05 "Беларусь 2" покажет все эпизоды сериала Александра Франскевича-Лайе и Алексея Дударева "Не покидай меня" (Россия, 2014), снятого по одноименной пьесе белорусского драматурга.

В эфире "Беларусь 3" на протяжении всей праздничной недели будет представлено тематическое военное игровое кино разных лет, а в будние дни зрители увидят сразу несколько документальных проектов, посвященных теме Великой Отечественной. Отличительной особенностью праздничного эфира 9 мая станет трансляция фильмов, концертов и проектов без перерывов на рекламу и анонсы.

В праздничные дни в эфире "НТВ-Беларусь" будет представлено большое количество отечественного контента. Так, 6 мая телеканал предложит зрителям 9 серий документального проекта АТН "Символы Победы" о судьбах памятников Великой Отечественной войны в странах бывшего соцлагеря. Тематический эфир в День Победы в 7.50 откроет фильм Маргариты Касымовой и Ивана Павлова "Глубокое течение" (Беларусь, 2005). Парад Победы, который будет проходить в Москве на Красной площади, телезрители увидят в прямой трансляции в 10.00.

Первый национальный канал Белорусского радио 9 мая проведет тематическую эфирную акцию "День Победы". В течение всего дня в эфире будут прямые включения с мест празднования в белорусской столице и регионах страны. В 11.00 начнется прямая радиотрансляция акции "Беларусь помнит" с церемонией возложения венков и цветов к монументу Победы в Минске. Хронику освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков на основе архивных и музейных документов представит проект "Вызваленне і Перамога". Воспоминания ветеранов прозвучат и в специальном выпуске документально-публицистического проекта "Эпізоды Вялікай вайны". Эфир украсят концертные программы с песнями военных лет, белорусская патриотическая поэзия в исполнении театральных артистов и ведущих радиоканала.

В вечерней программе "Вітаем, віншуем, жадаем!" слушатели смогут поздравить родных и близких с Великим праздником Победы. С 6 по 13 мая в программе "Тэатр Беларускага радыё" будут транслироваться радиоспектакли белорусских авторов на тему войны.-0-

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