Пробежки до 8 км, футбол, бильярд. Ковальчук рассказал о своей спортивной неделе

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ признался, что занятия спортом для него - это норма жизни, сообщает БЕЛТА.

Он рассказал, что недавно в министерстве сдавали государственный физкультурно-оздоровительный комплекс. Все упражнения министр сдал на 9-10. В свои 53 года подтягивается 10 раз.

Три раза в неделю Сергей Ковальчук занимается бегом: в будние дни - 3 км, в выходные - от 6 до 8 км. Кроме того, каждый четверг министр играет с коллегами в футбол, два раза в неделю - тренировки по бильярду.

"Для меня это норма жизни", - сказал Сергей Ковальчук.-0-