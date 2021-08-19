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19 августа 2021, 13:19

"Проблем быть не должно" - глава МНС рассказал, как отстроена система по сбору транспортного налога

Фото из архива
Фото из архива
19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, отвечая на вопрос БЕЛТА, рассказал журналистам, что его ведомством налажено все необходимое взаимодействие и проблем с системой начисления введенного в этом году транспортного налога быть не должно.

"В принципе все нормально. Более того, я хочу сказать, что физическим лицам, которые имеют личные кабинеты плательщика, уже пришло уведомление о тех транспортных средствах, которые стоят на учете. По-хорошему, им надо бы свериться и, если есть какие неточности, обратиться в органы ГАИ, чтобы привести в соответствие то, что числится, и то, что есть по факту, - сказал министр. - Будут направлены извещения тем физическим лицам, у которых по состоянию на 1 июля есть транспортное средство. Им будет исчислен налог. Хотя в этом году у нас идет авансовый платеж в рамках одной базовой величины".

"Я не вижу каких-то проблем или предпосылок для того, чтобы эти проблемы были. Основное взаимодействие - с базой Госавтоинспекции - выстроено, осуществляется в автоматическом режиме. Проблем не должно быть", - заверил Сергей Наливайко.

Как сообщалось БЕЛТА, в Беларуси с 1 января вместо госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении введен транспортный налог. Его будут уплачивать все собственники транспортных средств, зарегистрированных в базе ГАИ МВД. Налог будет взиматься за год исходя из физических параметров авто и фактического времени владения транспортным средством. Не будут признаваться объектом налогообложения транспортные средства, выпущенные не позднее 1991 года или сведения о годе выпуска которых отсутствуют.

Как сообщается на сайте МНС Беларуси, уплата транспортного налога плательщиками - физическими лицами производится за истекший календарный год на основании извещения налогового органа, вручаемого такому плательщику не позднее 1 сентября года, следующего за истекшим годом. Законодательно установленный срок оплаты - 15 ноября года, следующего за истекшим годом.

При этом 2021 год является переходным для внедрения системы взимания транспортного налога, и есть особенности для отдельных плательщиков.

Так, физические лица, не получившие по состоянию на 1 января 2021 года в установленном порядке разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, обязаны уплатить не позднее 15 декабря 2021 года авансовый платеж в размере одной базовой величины, а в отношении прицепа, прицепа-дачи (каравана) и мотоцикла - в размере Br20 за каждый объект налогообложения. Извещение на такие платежи будет направлено налоговым органом не позднее 1 ноября текущего года. Упомянутые физические лица также обязаны произвести доплату транспортного налога за 2021 год не позднее 15 ноября 2022 года на основании извещения налогового органа, которое будет вручено не позднее 1 сентября 2022 года.-0-
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