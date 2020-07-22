Проблем с кадрами для Белорусской АЭС нет - Минэнерго

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблем с кадрами для Белорусской АЭС нет, заявил директор Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Беларуси Василий Полюхович сегодня во время онлайн-конференции "Мирный атом в Беларуси: выгоды и перспективы", передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается эксплуатационного персонала, российская сторона должна подготовить и подготовила нам около 600 специалистов, которые непосредственно будут эксплуатировать атомную станцию. Сейчас комплектуем второй блок. Мы берем и молодых специалистов после вузов, их принято порядка 400 человек", - отметил Василий Полюхович.

Кадры для Белорусской АЭС готовятся в вузах по госпрограмме "Образование и молодежная политика" на 2016-2020. Как пояснил представитель Минэнерго, на следующую пятилетку будет подготовлен аналогичный документ.

"Условия для работников созданы хорошие, в том числе по обучению. Мы проблем с кадрами не видим", - резюмировал Василий Полюхович.-0-