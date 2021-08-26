Проблема защиты рынка от контрафакта носит международный характер - Шумилин

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблема защиты рынка от контрафакта носит международный характер. Об этом заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин во время IX Международного форума "Антиконтрафакт-2021", который проходит 26-28 августа в Нур-Султане (Казахстан) в гибридном формате, предполагающем проведение как очных мероприятий, так и в формате видео-конференц-связи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.Александр Шумилин отметил, что в современной экономике проблема обеспечения защиты рынков от незаконного оборота промышленной продукции носит интернациональный характер, а нарушения в области производства фальсификата относятся к числу наиболее серьезных экономических преступлений. "И здесь нам предстоит большая работа. По оценкам экспертов, на территории Евразийского экономического союза за последние 5 лет выявлено более 80 млн единиц контрафактной продукции. Почти 90% всех нарушений приходится на долю нарушений в области незаконного использования товарных знаков и около 10% - на долю нарушений авторских и смежных прав", - сказал он.Руководитель ведомства также акцентировал внимание на том, что стремительное развитие цифровых технологий и недостаточно эффективный набор существующих механизмов противодействия обороту контрафактной продукции ставят новые вызовы и стимулируют к поиску эффективных решений. "Беларусь также сталкивается с указанными вызовами и уделяет значительное внимание вопросам борьбы с нелегальной торговлей. Исходя из выстроенных приоритетов и следуя мировым стандартам, правительство стремится создать действенный механизм взаимодействия сфер интеллектуальной собственности, промышленности и других сфер экономики для обеспечения должной охраны, защиты и управления интеллектуальной собственностью, способствуя тем самым созданию конкурентной и устойчивой бизнес-среды", - подчеркнул он.В ходе форума планируется обсудить практические аспекты борьбы с контрафактом в цифровой среде в контексте вызовов 2021 года, вопросы маркировки и функционирования систем прослеживаемости товаров, проблемы обеспечения безопасности товаров и противодействия фальсификации, особенности защиты прав интеллектуальной собственности в сети Интернет.Форум проводится в девятый раз и зарекомендовал себя как открытая площадка для общения представителей международных организаций, государственных органов, бизнеса и общественности по важнейшим вопросам защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, а также противодействия незаконному обороту продукции в ЕАЭС.Организаторами форума выступают правительство Казахстана, Евразийская экономическая комиссия, международная ассоциация "Антиконтрафакт".-0-